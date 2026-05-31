Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Het avontuur van Arne Slot bij Liverpool zit erop. De Engelse topclub maakte zaterdag bekend dat beide partijen per direct uit elkaar gaan, waardoor de Nederlandse trainer na twee seizoenen afscheid neemt van Anfield.

Met het vertrek van Slot komt ook een financieel luik kijken. Omdat zijn overeenkomst bij Liverpool nog liep tot de zomer van 2027, heeft de coach recht op een aanzienlijke ontslagvergoeding.

De afhandeling van zijn vertrek wordt opgevolgd door zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die sinds het overlijden van Mino Raiola de belangen van de Nederlandse coach behartigt.

Niet de topverdiener, maar toch...

Hoewel Slot niet tot de absolute topverdieners van de Premier League behoorde, mocht hij bij Liverpool wel rekenen op een bijzonder aantrekkelijk salaris. Volgens De Telegraaf lag zijn jaarlijkse loon tussen acht en elf miljoen euro.

Daarmee bevond Slot zich in dezelfde salariscategorie als managers als Mikel Arteta bij Arsenal en Eddie Howe van Newcastle United. De absolute nummer één op financieel vlak blijft echter Pep Guardiola.

De trainer van Manchester City geldt nog steeds als de best betaalde coach in Engeland. Zijn jaarlijkse inkomsten worden geschat op ongeveer 24 miljoen euro, bonussen niet meegerekend.



Slot krijgt nog meer dan 8 miljoen euro mee

Door het vroegtijdige einde van zijn contract moet Liverpool nu diep in de buidel tasten. Slot beschikte nog over een lopende overeenkomst en kan daardoor aanspraak maken op een stevige financiële compensatie.

Volgens De Telegraaf zou Liverpool meer dan acht miljoen euro moeten betalen om het contract van de Nederlandse trainer voortijdig stop te zetten. Daarmee vertrekt Slot niet alleen met het einde van zijn passage op Anfield, maar ook met een aanzienlijke afkoopsom op zak.