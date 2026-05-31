Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Johan Walckiers
Het avontuur van Arne Slot bij Liverpool zit erop. De Engelse topclub maakte zaterdag bekend dat beide partijen per direct uit elkaar gaan, waardoor de Nederlandse trainer na twee seizoenen afscheid neemt van Anfield.

Met het vertrek van Slot komt ook een financieel luik kijken. Omdat zijn overeenkomst bij Liverpool nog liep tot de zomer van 2027, heeft de coach recht op een aanzienlijke ontslagvergoeding.

De afhandeling van zijn vertrek wordt opgevolgd door zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die sinds het overlijden van Mino Raiola de belangen van de Nederlandse coach behartigt.

Niet de topverdiener, maar toch...

Hoewel Slot niet tot de absolute topverdieners van de Premier League behoorde, mocht hij bij Liverpool wel rekenen op een bijzonder aantrekkelijk salaris. Volgens De Telegraaf lag zijn jaarlijkse loon tussen acht en elf miljoen euro.

Daarmee bevond Slot zich in dezelfde salariscategorie als managers als Mikel Arteta bij Arsenal en Eddie Howe van Newcastle United. De absolute nummer één op financieel vlak blijft echter Pep Guardiola.

De trainer van Manchester City geldt nog steeds als de best betaalde coach in Engeland. Zijn jaarlijkse inkomsten worden geschat op ongeveer 24 miljoen euro, bonussen niet meegerekend.

Slot krijgt nog meer dan 8 miljoen euro mee

Door het vroegtijdige einde van zijn contract moet Liverpool nu diep in de buidel tasten. Slot beschikte nog over een lopende overeenkomst en kan daardoor aanspraak maken op een stevige financiële compensatie.

Volgens De Telegraaf zou Liverpool meer dan acht miljoen euro moeten betalen om het contract van de Nederlandse trainer voortijdig stop te zetten. Daarmee vertrekt Slot niet alleen met het einde van zijn passage op Anfield, maar ook met een aanzienlijke afkoopsom op zak.

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

13:30
13:00
12:15
Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

11:30
11:00
10:15
10:30
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

09:30
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

09:00
🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

08:30
Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

08:00
Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

07:30
Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

06:52
Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

22:30
Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

22:00
Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

21:49
Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

21:30
PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

21:28
21:00
20:40
20:20
19:30
6
19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
18:00
1
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
16:45
16:30
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
