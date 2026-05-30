Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De operatie 'Propere Handen' zal voor altijd een smet blijven op een ondertussen steeds indrukwekkender wordend CV van Ivan Leko. De coach van Club Brugge heeft nu wel een overeenkomst getroffen in de vorm van een minnelijke schikking.

"Wat ze met mij gedaan hebben... Dat wens ik zelfs mijn ergste vijand niet toe", verklaarde Ivan Leko aan de Krant van West-Vlaanderen. "In het leven ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Omdat ik coach ben van Club Brugge, met de grootste achterban van het land, was ik al schuldig zonder enig bewijs."

"Niets. Nul. Later zal ik op de laatste pagina van het dossier staan, helemaal onderaan, in een voetnoot. Leko was 100 procent eerlijk. Maar intussen stond er op elke voorpagina ter wereld maar één hoofd: dat van mij", aldus Ivan Leko jaren geleden in het midden van Operatie Propere Handen.

Ivan Leko kan het eindelijk achter zich laten

Een paar maanden later kon hij de boel al een beetje verteren. "Nu voel ik me fantastisch, omdat iedereen die mij persoonlijk kent 200 procent in me gelooft", aldus Ivan Leko in 2019. Meer dan zes jaar later is er nu ook een overeenkomst getroffen tussen het gerecht en Leko.

Het gerechtelijk onderzoek in de zaak was in 2022 eigenlijk al afgerond, maar het is onduidelijk wanneer het dossier voor de rechtbank kan komen. Volgens De Tijd heeft het openbaar ministerie recentelijk wel de doorverwijzing van zowat de helft van de 56 overgebleven verdachten naar de correctionele rechtbank gevraagd.

Ivan Leko maakt overeenkomst en zal niet meer vervolgd worden in Operatie Propere Handen

Na Bart Verhaeghe, ex-Club-CEO Vincent Mannaert, Michel Louwagie (voormalig technisch directeur bij AA Gent) en Peter Maes (voormalig trainer van Lokeren en Genk) heeft nu ook Ivan Leko een schikking getroffen zo blijkt.

Volgens informatie van de VRT is het wel geen 'vers nieuws', want zij melden dat de schikking enkele jaren geleden al gebeurd toen hij als coach aan de slag wilde gaan bij een buitenlandse club. Nu is het nieuws echter pas naar buiten gekomen.

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG!

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Thibaut Courtois formeel: "We kunnen het WK winnen"

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

Rode Duivels op hun nummer gezet

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: "Werk nooit nog met hem samen"

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: "Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse"

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: "Waar we binnen vijf jaar gaan staan?"

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

📷 'Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer'

'Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem'

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

'Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida'

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

