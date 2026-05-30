Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

De operatie 'Propere Handen' zal voor altijd een smet blijven op een ondertussen steeds indrukwekkender wordend CV van Ivan Leko. De coach van Club Brugge heeft nu wel een overeenkomst getroffen in de vorm van een minnelijke schikking.

"Wat ze met mij gedaan hebben... Dat wens ik zelfs mijn ergste vijand niet toe", verklaarde Ivan Leko aan de Krant van West-Vlaanderen. "In het leven ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Omdat ik coach ben van Club Brugge, met de grootste achterban van het land, was ik al schuldig zonder enig bewijs."

"Niets. Nul. Later zal ik op de laatste pagina van het dossier staan, helemaal onderaan, in een voetnoot. Leko was 100 procent eerlijk. Maar intussen stond er op elke voorpagina ter wereld maar één hoofd: dat van mij", aldus Ivan Leko jaren geleden in het midden van Operatie Propere Handen.

Ivan Leko kan het eindelijk achter zich laten

Een paar maanden later kon hij de boel al een beetje verteren. "Nu voel ik me fantastisch, omdat iedereen die mij persoonlijk kent 200 procent in me gelooft", aldus Ivan Leko in 2019. Meer dan zes jaar later is er nu ook een overeenkomst getroffen tussen het gerecht en Leko.

Het gerechtelijk onderzoek in de zaak was in 2022 eigenlijk al afgerond, maar het is onduidelijk wanneer het dossier voor de rechtbank kan komen. Volgens De Tijd heeft het openbaar ministerie recentelijk wel de doorverwijzing van zowat de helft van de 56 overgebleven verdachten naar de correctionele rechtbank gevraagd.

Ivan Leko maakt overeenkomst en zal niet meer vervolgd worden in Operatie Propere Handen

Na Bart Verhaeghe, ex-Club-CEO Vincent Mannaert, Michel Louwagie (voormalig technisch directeur bij AA Gent) en Peter Maes (voormalig trainer van Lokeren en Genk) heeft nu ook Ivan Leko een schikking getroffen zo blijkt.





Volgens informatie van de VRT is het wel geen 'vers nieuws', want zij melden dat de schikking enkele jaren geleden al gebeurd toen hij als coach aan de slag wilde gaan bij een buitenlandse club. Nu is het nieuws echter pas naar buiten gekomen.