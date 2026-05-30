5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische topclubs komen al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze zomer ongetwijfeld niet anders. Andermaal is er een Belgisch team die wel wat ziet in Darius Olaru. Die kon al naar Gent en Anderlecht in het verleden, maar staat nu in de belangstelling van Genk.

Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent hadden een paar jaar geleden al hun vizier gericht op Darius Olaru. Dat was toen een 25-jarige centrale middenvelder van Steaua Boekarest. Uiteindelijk kwam het er - met recht en reden - niet van. 

Bij de Buffalo's deden De Sart, Kums en Hong het prima, terwijl onder meer Léoni dé verrassing van 2023 was bij RSC Anderlecht. Darius Olaru was bovendien duur en had op dat moment een transferwaarde van maar liefst 6,5 miljoen euro, al hadden Roemeense bronnen al laten weten hebben dat hij mogelijk voor een iets lager bedrag ook naar België zou kunnen komen.

KAA Gent en RSC Anderlecht haalden hem niet in huis

Bij RSC Anderlecht hebben ze met onder meer Stanciu in het verleden al een dure Roemeen (toen tien miljoen euro) aangekocht, een prachtverhaal werd dat toen nooit. De Roemeense middenvelder en international van zijn land kon ook naar Monza en enkele andere buitenlandse clubs.

Hij was toen aan een prima seizoen bezig in Boekarest, maar bleef uiteindelijk in de Roemeense hoofdstad. Daar heeft de ondertussen 28-jarige middenvelder jaar in, jaar uit mooie dingen laten zien. HIj ligt er nog tot juni 2028 onder contract.

KRC Genk heeft Roemeense aanwinst op het oog

Volgens Transfermarkt is zijn transferwaarde ondertussen wel gezakt naar vijf miljoen euro, terwijl dat even zelfs tot 7,5 miljoen euro is geweest. Toch blijft hij een mogelijk interessante aanwinst voor West-Europese ploegen die hem in huis willen halen.

Lees ook... "Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

Nu heeft KRC Genk hem volgens Roemeense media op de radar staan, al zou ook LOSC Lille hem graag in huis gaan halen. Dit seizoen werkte hij opnieuw feilloos aan zijn statistieken, met 15 goals en 8 assists over alle competities heen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
KRC Genk
Darius Olaru

Meer nieuws

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG! Live

CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG!

17:35
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
1
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
8
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
4
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
1
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
1
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
7
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
3
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
2
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
1
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
5
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

07:30
11
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
3
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
11
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
31
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
1
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
8
Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

29/05
1
📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

21:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

20:00
6
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
1
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

29/05
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Gone D'OL Gone D'OL over PSG - Arsenal: 0-1 JaKu JaKu over Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet" rafke pafke rafke pafke over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich Soloria Soloria over Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats' El Malvario El Malvario over Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres" TatstOn TatstOn over Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie? Viva Charleroi Viva Charleroi over 45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération Sedona Sedona over Rode Duivels op hun nummer gezet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved