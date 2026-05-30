45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht
Foto: © Walfoot.be

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Met 45 doelpunten dit seizoen bij de U18 en U21 van RWDM kon Théo Pungu naar RSC Anderlecht, waar hij onlangs een test aflegde. Uiteindelijk tekende de bijna 17-jarige aanvaller bij Sporting Charleroi.

Bij de jeugd heeft Sporting Charleroi net een heel knappe zet gedaan op de transfermarkt. De Zebra’s hebben namelijk Théo Pungu binnengehaald, geboren in 2009 en dus 16 jaar oud (hij wordt begin juni wel 17 jaar).

De Brusselaar speelde dit seizoen voor RWDM, waar hij in de zomer van 2025 arriveerde vanuit de jeugdopleiding van Union Saint-Gilloise. En het minste wat je kunt zeggen: de jonge centrumspits maakte furore dit seizoen, met 45 doelpunten in alle competities samen bij de U18 en U21 van de Molenbeekse club.

Théo Pungu, 45 goals bij de jeugd van RWDM, verkiest Charleroi boven Anderlecht

Die prestaties leverden hem een proefperiode van drie weken in Neerpede op, afgesloten met een internationaal U17-toernooi in Lille, dat hij dus afwerkte in het shirt van RSC Anderlecht. Ondanks de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de grootste club van de hoofdstad en van het land in historisch opzicht, kozen Théo Pungu en zijn entourage uiteindelijk voor het project van Sporting Charleroi, dat hem heel graag wilde en waar hij meteen wordt opgenomen in de U23-kern, die uitkomt in D1 ACFF.

Een knappe zet van de Carolos, die zo een van de meest beloftevolle spelers van zijn generatie voor de neus van Anderlecht wegkaapten (wat niet zo vaak gebeurt), en die in maart zelfs al een oefenmatch speelde met de A-ploeg van RWDM tegen de U23 van KAA Gent. Een transfer die Théo Pungu ook de deuren van de Belgische U18-selectie kan openen; dit seizoen waren er al eerste contacten met bondscoach David Penneman.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG! Live

CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG!

17:35
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
4
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
1
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
8
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
1
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
7
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
3
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
2
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
1
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
5
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
3
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
11
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
31
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
1
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
8
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

07:30
11
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
1
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

22:30
6
‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

20:00
6
Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Gone D'OL Gone D'OL over PSG - Arsenal: 0-1 JaKu JaKu over Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet" rafke pafke rafke pafke over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich Soloria Soloria over Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats' El Malvario El Malvario over Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres" TatstOn TatstOn over Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie? Viva Charleroi Viva Charleroi over 45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération Sedona Sedona over Rode Duivels op hun nummer gezet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved