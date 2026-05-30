45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Met 45 doelpunten dit seizoen bij de U18 en U21 van RWDM kon Théo Pungu naar RSC Anderlecht, waar hij onlangs een test aflegde. Uiteindelijk tekende de bijna 17-jarige aanvaller bij Sporting Charleroi.

Bij de jeugd heeft Sporting Charleroi net een heel knappe zet gedaan op de transfermarkt. De Zebra’s hebben namelijk Théo Pungu binnengehaald, geboren in 2009 en dus 16 jaar oud (hij wordt begin juni wel 17 jaar).

De Brusselaar speelde dit seizoen voor RWDM, waar hij in de zomer van 2025 arriveerde vanuit de jeugdopleiding van Union Saint-Gilloise. En het minste wat je kunt zeggen: de jonge centrumspits maakte furore dit seizoen, met 45 doelpunten in alle competities samen bij de U18 en U21 van de Molenbeekse club.

Die prestaties leverden hem een proefperiode van drie weken in Neerpede op, afgesloten met een internationaal U17-toernooi in Lille, dat hij dus afwerkte in het shirt van RSC Anderlecht. Ondanks de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de grootste club van de hoofdstad en van het land in historisch opzicht, kozen Théo Pungu en zijn entourage uiteindelijk voor het project van Sporting Charleroi, dat hem heel graag wilde en waar hij meteen wordt opgenomen in de U23-kern, die uitkomt in D1 ACFF.

Een knappe zet van de Carolos, die zo een van de meest beloftevolle spelers van zijn generatie voor de neus van Anderlecht wegkaapten (wat niet zo vaak gebeurt), en die in maart zelfs al een oefenmatch speelde met de A-ploeg van RWDM tegen de U23 van KAA Gent. Een transfer die Théo Pungu ook de deuren van de Belgische U18-selectie kan openen; dit seizoen waren er al eerste contacten met bondscoach David Penneman.