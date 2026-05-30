Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Wouter Vrancken en STVV gaan niet met elkaar door richting volgend seizoen. En dus is de vraag wat het gaat worden voor de coach van STVV. Ondertussen zijn er ook al een paar mogelijke pistes als opvolger voor Vrancken genoemd. Johan Boskamp roert zich.

Zoals geweten is Johan Boskamp al sinds jaar en dag supporter van Feyenoord Rotterdam. De Rotterdammers zijn na moeilijke jaren stilaan de weg naar de absolute top opnieuw aan het inzetten, al is het ene seizoen nog beter dan het andere.

De komende jaren willen ze bij Feyenoord verder gaan op dat elan en ook in Europa nog meer gensters gaan slaan. Te beginnen misschien volgend seizoen. Een coach als Wouter Vrancken zou dan ook zeker passen volgens Boskamp in het radarwerk van de Rotterdammers.

Waar trekt Wouter Vrancken van STVV deze zomer naartoe?

Wouter Vrancken kondigde onlangs aan dat hij na dit seizoen stopt bij STVV. Hij wist De Kanaries met leuk voetbal naar de derde plaats in de stand te brengen en lijkt daardoor op weg naar een grote, buitenlandse transfer.

Ook RSC Anderlecht werd nog genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Vrancken, maar als het van Johan Boskamp afhangt is de boodschap héél erg duidelijk: Feyenoord Rotterdam moet gaan voor de coach van STVV.

Karel Geraerts als opvolger van Wouter Vrancken?

"Als je naar zijn manier van voetballen kijkt, dan zou de Eredivisie de perfecte competitie voor hem zijn. Als ik het voor het zeggen had, dan haalde ik hem naar Feyenoord. Maar een middenmoter of een subtopper uit de Bundesliga zou natuurlijk ook geweldig mooi zijn. Als het maar niet de zandbak wordt", klinkt het in Het Belang van Limburg.





En Boskamp heeft zich ook al meteen weten te beraden over wie de opvolger moet gaan worden van Vrancken bij STVV: "Kareltje Geraerts is vrij na zijn ontslag bij Reims. Waarom dus niet opnieuw voor een Limburger gaan? Bij Vrancken werkte het ook. Veel namen komen er voorlopig niet naar buiten, maar de Japanners zullen er wel volop mee bezig zijn."