'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

De opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool, Arne Slot, won vorig seizoen de Premier League met de Reds, maar eindigde dit nieuwe seizoen op de vijfde plaats. De Nederlander overleefde dat niet en is nu ontslagen.

Op het moment van zijn afscheid verklapte Jürgen Klopp op Anfield al de naam van zijn opvolger: hij vroeg de fans om voor Arne Slot te zingen, terwijl die nog niet eens officieel was benoemd. De Nederlander kende een geslaagde eerste seizoen bij de mythische Engelse club.

Hij won de Premier League met tien punten voorsprong op Arsenal en maakte zo een einde aan de hegemonie van Manchester City, dat toen derde eindigde. Als kampioen en bekerwinnaar met Feyenoord voor zijn overstap naar Engeland maakte de Nederlander zo indruk, maar Arne Slot slaagde er niet in om door te trekken in zijn tweede seizoen, dat een pak minder was.

Arne Slot ontslagen door Liverpool, Andoni Iraola in aantocht

Het tragisch incident rond Diogo Jota zal meer dan waarschijnlijk een impact hebben gehad, maar de Reds gingen dit seizoen volledig de mist in: ze eindigden vijfde in de Premier League en lagen er in de FA Cup en de Champions League al in de kwartfinales uit.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026







Onvoldoende voor Liverpool, dat de 47-jarige Nederlander heeft ontslagen. Het nieuws is ondertussen ook door de club zelf officieel gemaakt. Als opvolger is Andoni Iraola de topfavoriet en bij Liverpool klinkt het dat er snel een opvolger zal worden aangewezen.

De voormalige Spaanse rechtsachter speelde twaalf jaar voor Athletic Bilbao en zette als trainer Bournemouth op de rails, waar hij in 2023 arriveerde. The Cherries eindigden dit seizoen zesde in de competitie.