Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Kevin De Bruyne heeft zich opvallend eerlijk uitgelaten over zijn eerste seizoen bij Napoli. De Rode Duivel maakte tijdens de KDB Cup in Drongen duidelijk dat hij niet bepaald treurt om het vertrek van trainer Antonio Conte.

Meer nog: de Belgische spelmaker gaf toe dat hij zich nooit volledig thuis voelde in de speelwijze die de Italiaanse coach hanteerde. De Bruyne was zaterdag aanwezig op zijn eigen jeugdtornooi in Drongen, waar twaalf Europese topteams bij de U15 aantraden.

Tussen de handtekeningen, selfies en gesprekken met jonge voetballers door blikte hij ook terug op zijn eerste jaar in de Serie A. Sportief gezien was het geen slecht seizoen. Napoli eindigde als vicekampioen van Italië achter Inter en De Bruyne speelde ondanks een blessure een groot deel van het seizoen. Toch bleef er bij de voormalige Manchester City-ster een gevoel hangen dat er veel meer in zat.

Visie van Conte stond haaks op die van De Bruyne

“Ik vond dat ik persoonlijk op een behoorlijk niveau gespeeld heb”, vertelde De Bruyne aan Het Nieuwsblad. “Zeker in het begin van het seizoen en ook na mijn terugkeer uit blessure voelde ik me goed. Maar het was niet altijd gemakkelijk, omdat de visie van de trainer heel anders was dan de manier waarop ik graag voetbal speel.”

Daarmee verwees hij duidelijk naar Antonio Conte, die Napoli vooral organiseerde vanuit defensieve zekerheid. Een aanpak die haaks stond op het dominante en aanvallende voetbal waarmee De Bruyne jarenlang successen boekte bij Manchester City.

Volgens de Rode Duivel kwam dat ook tot uiting in de cijfers van de ploeg. “We speelden vaak heel laag en heel verdedigend. Als je topschutter uiteindelijk maar tien doelpunten maakt, dan zegt dat genoeg over de manier waarop je speelt. Dan weet je dat de aanvallende statistieken automatisch achterblijven.”

De Bruyne draaide er vervolgens niet omheen toen hem gevraagd werd naar het vertrek van Conte. “Voor mij is dat positief. Ik had er geen probleem mee gehad als hij vertrok. Ik denk dat iedereen weet welk type voetbal ik graag speel.”

Die uitspraak zal ongetwijfeld voor beroering zorgen in Italië, want Conte blijft een van de meest gerespecteerde trainers van het land. Toch lijkt De Bruyne vooral duidelijkheid te willen over zijn eigen toekomst.

De Bruyne wil plezier beleven en twijfelt om te blijven

Hoewel hij nog een contract voor één seizoen heeft bij Napoli, wil hij eerst met de clubleiding rond de tafel zitten. “Voor mij is het belangrijk dat er een gesprek komt over de richting die de club wil uitgaan. De manier van voetballen is voor mij belangrijker geworden dan vroeger.”

De middenvelder gaf zelfs toe dat hij het plezier soms miste tijdens het afgelopen seizoen. “Voetbal moet uiteindelijk ook leuk blijven. Dat gevoel heb ik dit jaar soms gemist. Vorig seizoen werden er bepaalde dingen beloofd over de speelstijl en de plannen van de club, maar daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen. Dat vond ik jammer.”

Die woorden maken duidelijk dat De Bruyne niet zomaar automatisch aan zijn laatste contractjaar bij Napoli zal beginnen. Met het WK 2026 achter de rug en zijn carrière in de herfst van haar bestaan, lijkt de spelmaker vooral op zoek naar een omgeving waar hij opnieuw kan genieten van zijn voetbal.

Het vertrek van Conte is alvast een eerste stap in die richting. De vraag wordt nu welke trainer Napoli zal aanstellen en of die visie voldoende aansluit bij wat De Bruyne nog zoekt in de laatste jaren van zijn indrukwekkende carrière. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG! Live

CL Finale LIVE: Arsenal en Trossard kennen droomstart tegen PSG!

17:35
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
4
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
3
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
1
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
5
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
1
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
8
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
2
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
1
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
1
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
1
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
3
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
7
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
11
Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

21:20
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
8
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

07:30
11
Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

22:30
6
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
31
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
1
📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

21:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Gone D'OL Gone D'OL over PSG - Arsenal: 0-1 JaKu JaKu over Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet" rafke pafke rafke pafke over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich Soloria Soloria over Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats' El Malvario El Malvario over Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres" TatstOn TatstOn over Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie? Viva Charleroi Viva Charleroi over 45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération Sedona Sedona over Rode Duivels op hun nummer gezet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved