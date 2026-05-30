Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Kevin De Bruyne heeft zich opvallend eerlijk uitgelaten over zijn eerste seizoen bij Napoli. De Rode Duivel maakte tijdens de KDB Cup in Drongen duidelijk dat hij niet bepaald treurt om het vertrek van trainer Antonio Conte.

Meer nog: de Belgische spelmaker gaf toe dat hij zich nooit volledig thuis voelde in de speelwijze die de Italiaanse coach hanteerde. De Bruyne was zaterdag aanwezig op zijn eigen jeugdtornooi in Drongen, waar twaalf Europese topteams bij de U15 aantraden.

Tussen de handtekeningen, selfies en gesprekken met jonge voetballers door blikte hij ook terug op zijn eerste jaar in de Serie A. Sportief gezien was het geen slecht seizoen. Napoli eindigde als vicekampioen van Italië achter Inter en De Bruyne speelde ondanks een blessure een groot deel van het seizoen. Toch bleef er bij de voormalige Manchester City-ster een gevoel hangen dat er veel meer in zat.

Visie van Conte stond haaks op die van De Bruyne

“Ik vond dat ik persoonlijk op een behoorlijk niveau gespeeld heb”, vertelde De Bruyne aan Het Nieuwsblad. “Zeker in het begin van het seizoen en ook na mijn terugkeer uit blessure voelde ik me goed. Maar het was niet altijd gemakkelijk, omdat de visie van de trainer heel anders was dan de manier waarop ik graag voetbal speel.”

Daarmee verwees hij duidelijk naar Antonio Conte, die Napoli vooral organiseerde vanuit defensieve zekerheid. Een aanpak die haaks stond op het dominante en aanvallende voetbal waarmee De Bruyne jarenlang successen boekte bij Manchester City.

Volgens de Rode Duivel kwam dat ook tot uiting in de cijfers van de ploeg. “We speelden vaak heel laag en heel verdedigend. Als je topschutter uiteindelijk maar tien doelpunten maakt, dan zegt dat genoeg over de manier waarop je speelt. Dan weet je dat de aanvallende statistieken automatisch achterblijven.”





De Bruyne draaide er vervolgens niet omheen toen hem gevraagd werd naar het vertrek van Conte. “Voor mij is dat positief. Ik had er geen probleem mee gehad als hij vertrok. Ik denk dat iedereen weet welk type voetbal ik graag speel.”

Die uitspraak zal ongetwijfeld voor beroering zorgen in Italië, want Conte blijft een van de meest gerespecteerde trainers van het land. Toch lijkt De Bruyne vooral duidelijkheid te willen over zijn eigen toekomst.

De Bruyne wil plezier beleven en twijfelt om te blijven

Hoewel hij nog een contract voor één seizoen heeft bij Napoli, wil hij eerst met de clubleiding rond de tafel zitten. “Voor mij is het belangrijk dat er een gesprek komt over de richting die de club wil uitgaan. De manier van voetballen is voor mij belangrijker geworden dan vroeger.”

De middenvelder gaf zelfs toe dat hij het plezier soms miste tijdens het afgelopen seizoen. “Voetbal moet uiteindelijk ook leuk blijven. Dat gevoel heb ik dit jaar soms gemist. Vorig seizoen werden er bepaalde dingen beloofd over de speelstijl en de plannen van de club, maar daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen. Dat vond ik jammer.”

Die woorden maken duidelijk dat De Bruyne niet zomaar automatisch aan zijn laatste contractjaar bij Napoli zal beginnen. Met het WK 2026 achter de rug en zijn carrière in de herfst van haar bestaan, lijkt de spelmaker vooral op zoek naar een omgeving waar hij opnieuw kan genieten van zijn voetbal.

Het vertrek van Conte is alvast een eerste stap in die richting. De vraag wordt nu welke trainer Napoli zal aanstellen en of die visie voldoende aansluit bij wat De Bruyne nog zoekt in de laatste jaren van zijn indrukwekkende carrière.