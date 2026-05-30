Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Paris Saint-Germain heeft opnieuw geschiedenis geschreven in de Champions League. Na een zenuwslopende finale tegen Arsenal en winst na strafschoppen in de Puskás Aréna mocht trainer Luis Enrique voor de derde keer in zijn carrière de beker met de grote oren omhoog steken.

De Spaanse coach straalde na afloop van geluk en sprak van een nog mooiere overwinning dan die van vorig seizoen.

Voor Luis Enrique was het opnieuw een mijlpaal in een indrukwekkende trainersloopbaan. Nadat hij eerder al de Champions League won met FC Barcelona en vorig seizoen PSG naar Europees succes leidde, volgt nu dus een derde eindzege. Daarmee schaart hij zich in een select gezelschap van trainers met meerdere Champions League-titels.

Luis Enrique denkt aan supporters

Na het laatste fluitsignaal kon de Spaanse coach zijn emoties nauwelijks verbergen. “Deze zege is nog mooier dan die van vorig jaar”, vertelde Luis Enrique. “We wisten allemaal vooraf hoe moeilijk het zou worden om Arsenal te verslaan. Dat we deze trofee opnieuw winnen, is echt ongelooflijk.”

De PSG-trainer benadrukte vooral hoe zwaar de weg naar de eindzege was en vond dat zijn ploeg de trofee verdiende. “Dit is geweldig voor ons, voor de club en voor de stad”, vervolgde hij. “We hebben deze titel volledig verdiend. De finale was bijzonder spannend, maar nu is het tijd om te vieren. Ook onze supporters verdienen dit feest.”

Marquinhos looft teamprestatie

Ook kapitein Marquinhos sprak na afloop vol ongeloof over de historische prestatie van de Franse topclub, die voor het tweede seizoen op rij de Champions League wint.



“Twee keer op rij… het is moeilijk te geloven”, reageerde de Braziliaan. “Onze trainer zei aan het begin van het seizoen al dat het nog moeilijker zou worden om deze trofee opnieuw te winnen. Maar we hebben ons doel bereikt.”

Volgens Marquinhos is het succes vooral het resultaat van een hecht collectief en niet van individuele klasse alleen.

“Dit is een echte teamprestatie”, stelde hij. “Kijk naar de invallers en hoe belangrijk zij waren, ook tijdens de strafschoppen. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd.”

De PSG-aanvoerder dacht ook aan de supporters in Parijs, waar duizenden fans de finale volgden op grote schermen in het Parc des Princes.

“Ik denk dat het daar nu een gekkenhuis is”, glimlachte Marquinhos. “Parijs mag hiervan genieten. Dit is een moment voor de hele club.”