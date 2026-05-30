🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door
De WK-selectie maakt in Brazilië duidelijk heel wat los. Na de tranen van Neymar zijn er nu ook de beelden van doelman Weverton. Die verloor het bewustzijn nadat hij vernomen had dat hij naar het WK mag.
Ancelotti hakt knoop door over Neymar
Zaterdag maakte Carlo Ancelotti een einde aan alle speculatie en bevestigde hij dat de voormalige speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain er gewoon bij zal zijn op het WK. "Sinds 27 juni en zijn aankomst vanuit Santos hebben de Braziliaanse bond en de medische staf het dossier-Neymar opnieuw in handen genomen. Hij blijft bij ons tot hij volledig genezen is en weer kan spelen", verklaarde de Braziliaanse bondscoach, die meteen ook een vrij positieve inschatting gaf.
"Wij denken dat hij klaar zal zijn voor de eerste WK-wedstrijd. Als dat niet lukt, dan wel voor de tweede. We twijfelen daar niet aan en hij wordt niet vervangen. De geselecteerde spelers zijn deze 26, en zij zullen het WK spelen. Neymar heeft dat kleine probleem waardoor hij niet met de groep kan trainen, maar individueel staat hij er heel goed voor", besloot Carlo Ancelotti.
Volgens lokale media is het nieuws over Neymar niet goed te noemen: de lokale legende zou twee tot drie weken aan de kant kunnen staan en misschien zelfs nog langer buiten strijd gaan zijn voor de nationale ploeg.
Dat betekent dat Neymar de oefenmatchen van Brazilië zou missen, maar mogelijk ook de eerste WK-wedstrijd van de Seleção tegen Marokko aan zich voorbij moet laten gaan. Als de balans nog zwaarder zou uitvallen, dan kan de bondscoach nog een nieuwe naam gaan toevoegen aan de lijst. De Braziliaanse fans zijn volop bezig met bidden en hopen dat het meevalt, want ze willen hun ster natuurlijk aan het werk zien.
Neymar komt toe met helikopter, maar valt meteen uit bij Brazilië
Neymar is in stijl aangekomen bij de Braziliaanse nationale ploeg, want er kwam een helikopter aan te pas om hem af te zetten voor de eerste trainingen met de Braziliaanse nationale ploeg in aanloop naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.
Dat was alvast de bedoeling. Neymar trainde gisteren niet mee met de rest van de WK-selectie op het oefencomplex in Teresopolis door een probleem aan de kuit. Door zijn blessure moest hij naar het ziekenhuis in Rio. Het is nog afwachten hoelang hij buiten strijd zal zijn en of het WK alsnog in gevaar komt.
🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking
Weverton (Grêmio) werd voor de tweede keer geselecteerd voor het WK en had dus redenen om te vieren. Op beelden die hij zelf deelde op Instagram is te zien hoe hij na de bekendmaking van zijn WK-selectie het bewustzijn verliest.
Weverton wordt op de beelden omringd door familie en vrienden. Hij viert uitbundig, maar blijft dan op de grond liggen.
De mensen rondom hem hebben niets in de gaten en blijven gewoon doorvieren. Tot Weverton opnieuw bij bewustzijn komt. Bekijk de bijzondere beelden hieronder.
Brazilië werd op het WK ingedeeld in een groep met Marokko, Haïti en Schotland. Openen doen de Brazilianen op 14 juni tegen Marokko.
Neymar zal het WK 2026 spelen. Na meer dan twee jaar afwezigheid bij de nationale ploeg is de Braziliaan opnieuw opgeroepen voor het toernooi dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 34-jarige aanvaller neemt zo deel aan zijn vierde wereldbeker, na die van 2014 in Brazilië, 2018 in Rusland en 2022 in Qatar.
De Braziliaanse ster kon zijn tranen niet bedwingen toen zijn naam werd genoemd in de lijst van 26 Brazilianen die naar het WK 2026 trekken. Hij was omringd door naasten om de selectie van Carlo Ancelotti bekend te zien worden.
Carlo Ancelotti licht zijn keuze om Neymar op te roepen toe
De Italiaanse tacticus ging tijdens een persconferentie ook in op zijn beslissing om de speler te selecteren: "We hebben Neymar het hele jaar door opgevolgd en beoordeeld. Hij is een belangrijke speler en dat zal hij ook zijn op dit WK. Hij heeft dezelfde rol en dezelfde verplichtingen als de andere 25 spelers. Hij kan spelen, niet spelen, invallen of op de bank zitten. Hij draagt dezelfde verantwoordelijkheid als de rest. Ik wil duidelijk en eerlijk zijn: hij speelt als hij het verdient. Ik vind het belangrijk dat niet alle verwachtingen op één speler terechtkomen."
Brazilië zit in Groep C, samen met Marokko, Haïti en Schotland. Het land begint het toernooi met een duel tegen Marokko op 14 juni om 00u00. Daarna nemen de mannen van Carlo Ancelotti het op 20 juni om 02u30 op tegen Haïti, om de groepsfase af te sluiten met een wedstrijd tegen Schotland op 25 juni om 00u00.
