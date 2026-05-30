Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Arne Slot hoeft mogelijk niet lang zonder topclub te zitten. Nauwelijks nadat Liverpool besloot om afscheid te nemen van de Nederlandse coach, wordt zijn naam al nadrukkelijk genoemd bij AC Milan.

Volgens verschillende Italiaanse berichten, waaronder het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport staat Slot inmiddels bovenaan het verlanglijstje van de Rossoneri.

Liverpool had niet veel geduld met Slot

Bij AC Milan blijft de zoektocht naar een nieuwe trainer volop lopen. Eerder passeerden al namen als Matthias Jaissle en Oliver Glasner de revue, waarbij met die laatste zelfs een onderhoud op korte termijn gepland zou zijn. Toch lijkt het plaatje plots een nieuwe wending te krijgen door de beschikbaarheid van Slot.

De 47-jarige Nederlander werd zaterdag aan de deur gezet bij Liverpool na een teleurstellend seizoen op Anfield. Dat ontslag kwam voor velen verrassend, zeker gezien zijn eerdere successen in Engeland. Slot leidde Liverpool in het seizoen 2024-2025 nog naar de Premier League-titel en bouwde daarvoor bij Feyenoord al een sterke reputatie op met attractief en dominant voetbal.

Maar in topvoetbal telt vooral het heden. Liverpool eindigde dit seizoen slechts vijfde in de Premier League en kende ook in de bekercompetities weinig succes. De Reds sneuvelden in de kwartfinales van zowel de Champions League als de FA Cup en gingen al in de vierde ronde van de Carabao Cup onderuit. Voor de clubleiding was dat onvoldoende om verder te gaan met Slot.

Iraola naar Liverpool, Slot naar AC Milan?

Dat vertrek lijkt intussen een domino-effect op de trainersmarkt te veroorzaken. Liverpool zou dicht bij een akkoord staan met Andoni Iraola, de coach die volgens Italiaanse media lange tijd de voorkeur genoot bij AC Milan. Daardoor zijn de Milanezen genoodzaakt alternatieven te bekijken en daarbij komt Slot nadrukkelijk in beeld.

Voor Milan zou de Nederlander een opvallende, maar logische keuze zijn. De club zoekt een trainer met internationale ervaring, een duidelijke voetbalvisie en het profiel om een project opnieuw richting top te leiden. Slot voldoet op papier aan al die voorwaarden.

Toch is er ook een belangrijke hindernis. Slot verdiende bij Liverpool naar verluidt zo’n acht miljoen euro per seizoen, exclusief bonussen. Dat salaris ligt bijzonder hoog voor Milan, dat de voorbije jaren net probeerde financieel gecontroleerd te werken onder eigenaar Gerry Cardinale.

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

