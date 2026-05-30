Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Vorig jaar was Ardon Jashari één van de meest besproken namen op de Belgische transfermarkt. De Zwitserse middenvelder stond maandenlang centraal in een complexe transfersoap tussen Club Brugge en AC Milan, maar uiteindelijk haalde de Italiaanse grootmacht zijn slag thuis.

Nauwelijks één seizoen later lijkt zijn toekomst echter opnieuw onderwerp van discussie te worden. Volgens verschillende Italiaanse media groeit de interesse van zowel AS Roma als Atalanta in de 23-jarige middenvelder. Beide clubs zouden zijn situatie nauwlettend volgen nu AC Milan een teleurstellend seizoen achter de rug heeft en verschillende dossiers op tafel liggen.

Jashari werd een heel dure aankoop voor AC Milan

De verwachtingen waren vorig jaar enorm toen Milan diep in de buidel tastte voor Jashari. Na een lange en moeilijke onderhandeling met Club Brugge werd uiteindelijk ongeveer 36 miljoen euro neergeteld voor de Zwitser. Daarmee werd hij één van de duurste uitgaande transfers uit de Belgische competitie ooit.

Het eerste seizoen in Italië verliep echter niet zoals gehoopt. Jashari kende moeilijke maanden in een ploeg die zelf worstelde met wisselvallige resultaten en interne veranderingen. Waar hij in Brugge uitgroeide tot één van de absolute sterkhouders op het middenveld, slaagde hij er niet in om dezelfde impact te hebben in San Siro.

Moeilijke transfer gezien zijn transferprijs vorig seizoen

Toch blijft zijn reputatie op de Italiaanse markt overeind. Atalanta en Roma geloven nog steeds in het potentieel van de Zwitserse international. Beide clubs zijn op zoek naar extra kwaliteit op het middenveld en zien in Jashari een speler die opnieuw kan openbloeien in een andere omgeving.



Een transfer lijkt voorlopig echter niet vanzelfsprekend. AC Milan betaalde nog geen jaar geleden een enorm bedrag en zal een aanzienlijk deel daarvan willen recupereren. Bovendien zou er volgens Italiaanse bronnen momenteel nog geen duidelijke tussenpersoon of makelaar betrokken zijn om een mogelijke deal in goede banen te leiden, wat de onderhandelingen bemoeilijkt. En of Jashari het nu al wil opgeven, is ook twijfelachtig.