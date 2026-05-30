Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Lyra-Lierse tekende dit seizoen voor een zevende plaats in eerste afdeling VV. Trainer Tom Proost is daar gezien de omstandigheden niet ontevreden over, maar mikt volgend seizoen op meer.

Lyra-Lierse verzamelde in totaal 43 punten in eerste afdeling VV. Het won 12 van zijn 30 matchen, verloor 11 keer en speelde 7 keer gelijk. De ambities reikten hoger, maar trainer Tom Proost ziet verzachtende omstandigheden.

Enorme blessurelast

"Voor het seizoen wel, maar gezien de enorme blessurelast die we gekend hebben, is een zevende plek niet eens zo slecht", verklaart hij bij Het Laatste Nieuws.

"We hebben zelfs lang bovenin meegedraaid met een reeks van elf matchen zonder nederlaag in het begin van het seizoen, maar als je met zoveel jonge gasten moet spelen als wij gedaan hebben, is het geen schande dat je vroeg of laat de rol moet lossen."

Lyra-Lierse wil bovenin meedraaien

"Bovendien kunnen we hopelijk volgend seizoen de vruchten plukken van het feit dat die jongens volop hun kans hebben gekregen. En ook nog eens gegrepen." De ambitie voor volgend seizoen is alvast duidelijk.

"Wij willen bovenin meedraaien", kan Proost de fans geruststellen. "Al zal het drummen worden voor die eerste plaatsen, want ploegen als Roeselare, Knokke en Belisia delen ook die ambitie."

Uitbouw van de club

Ondertussen blijft Lyra-Lierse ook volop werken aan de uitbouw van de club. Zo kwam het met een opvallend voorstel om een B-ploeg op te starten in vierde provinciale. Het toont dat ze zeker niet stilzitten in de Netestad.

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
21:00
20:40
19:55
19:30
19:00
18:30
18:00
17:30
17:00
16:00
16:45
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:10
13:50
13:30
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:45
10:45
10:30
10:00
09:30
09:00
08:40
08:05
07:30
06:45
23:00

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

