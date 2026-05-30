Johan Walckiers
🎥 In Parijs houden ze hun hart vast: ordediensten werden al aangevallen
De sfeer in Parijs is op sommige plaatsen al snel omgeslagen tijdens de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Nadat de Engelsen vroeg op voorsprong kwamen, liep de spanning in en rond het stadion van PSG meteen hoog op.

In de omgeving van het Parc des Princes, waar duizenden supporters de wedstrijd op grote schermen volgen, werd al vroeg duidelijk dat het een geladen avond zou worden. Vooral na de openingsgoal van Kai Havertz brak er onrust uit bij een deel van de aanwezige fans.

De vreugde van Arsenal-supporters stond in schril contrast met de frustratie bij de Parijse aanhang. Die laatste groep liet zich meeslepen door de emoties en zocht volgens getuigen de confrontatie met de ordediensten. De politie reageerde snel en voerde meerdere interventies uit om de situatie onder controle te krijgen.

Er zouden ook enkele arrestaties zijn verricht nadat er projectielen werden gegooid in de drukte. De sfeer in de straten rond het stadion bleef daarna gespannen, met voortdurende aanwezigheid van politie-eenheden.

Zoals vaak bij grote Europese finales hadden heel wat winkels en banken in de buurt hun etalages en ramen vooraf al beschermd met houten panelen uit vrees voor mogelijke onrust.

Hoewel de wedstrijd nog volop aan de gang is, blijft de vraag hangen wat er zal gebeuren wanneer het eindsignaal straks klinkt in Parijs.

