PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

Jelle Heyman, voetbaljournalist
Voor het tweede jaar op rij heeft Paris Saint-Germain zich gekroond tot winnaar van de Champions League. Vorig jaar won PSG met overduidelijke 5-0 cijfers van Inter. Dit jaar hadden de Parijzenaars van Luis Enrique strafschoppen nodig om Arsenal de loef af te steken.

Havertz finalespecialist

Al na amper 6 minuten mocht de rood-witte kant van het Ferenc Puskasstadion recht veren want de Gunners kwamen al vroeg op voorsprong. Niet Gyokeres, die liet Arteta op de bank, maar wel Kai Havertz kon doorbreken nadat Marquinhos tegen de middellijn in de fout ging.

De Duitser kon helemaal tot Safonov sprinten maar moest zijn hoek wel verkleinen door de terugsprintende PSG-verdedigers maar dat deerde hem helemaal niet. Hij keek eerst of er geen ploegmaat beter gepositioneerd stond om daarna de bal in de korte bovenhoek van het doel te vlammen. Het was voor Havertz al zijn tweede doelpunt in een CL-finale nadat hij in 2021 het enige doelpunt maakte met Chelsea tegen Manchester City.

One-Nil to the Arsenal

One-Nil to the Arsenal en als je het voetbal het afgelopen seizoen een beetje volgde, weet je dat dat als tegenstander zowat het lastigste is dat je kan overkomen in een wedstrijd tegen de Premier League-kampioen. Van de 26 gewonnen wedstrijden in de Engelse competitie won Arsenal er maar liefst 8 met 1-0 of 0-1, oftewel net geen 33%.



En dat was te merken want hoewel PSG de bal monopoliseerde en het soms wel op handbal leek, kon PSG maar amper tot kansen komen. Al moesten Gabriel en Saliba wel heel hard opletten bij enkele hete standjes in de 16 om net op tijd in te grijpen.

Dembélé redt PSG vanop de stip

Op het uur zorgde de druk van PSG dan toch voor resultaat. Kvaratskhelia ging de 16 in en werd duidelijk gehaakt door Mosquera. Siebert had geen andere keuze en wees naar de stip. Arsenal kwam al bij al nog goed weg aangezien Mosquera al op één gele kaart stond maar voor de penaltyovertreding geen tweede karton kreeg. Ballon d'Or-winnaar Dembélé nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter piekfijn om in de hoek waar Raya niet naartoe dook. 

PSG dichter bij winning goal

Het zorgde ervoor dat Arsenal wat meer uit z'n schulp moest omen en net daar wachtten Luis Enrique en PSG op om de ruimte in de omschakeling genadeloos af te straffen. Kvaratskhelia trok zich op gang maar besloot op de paal. Barcola sprintte Gabriel eraf maar tikte de bal te ver waardoor Raya zich nog tijdig op de bal kon gooien.

We waren op weg naar verlengingen wanneer Arsenal wel heel veel ruimte in de rug liet. Barcola trok zich op gang om in de 97e minuut PSG de Champions League te schenken maar tikte de bal met zijn laatste contact te ver voor zich uit waardoor hij in het zijnet besloot.

Verlengingen goed voor 0.1 xG dus naar strafschoppen

We kregen voor het eerst in 10 jaar verlengingen in de finale van de Champions League en daarin leek vooral PSG het voortouw te nemen, net zoals in de 90 minuten daarvoor. Dembélé en Kvaratskhelia waren al naar de kant maar de regerende Champions League-winnaar was net zoals in de reguliere tijd wel de meest dominante ploeg. Getuige daarvan was het 72% balbezit dat PSG had. Kansen waren echter schaars met een schamele 0.1xG.

Desondanks wou Arsenal halverwege de verlenging nog een strafschop nadat Madueke neerging na contact met Mendes. Tot groot ongeloof van Arteta en Rice gingen zowel Siebert als de VAR niet in op de vraag voor een strafschop.

Even later mocht Arsenal wel strafschoppen nemen, net als PSG trouwens want na 120 minuten werd er geen winnaar gevonden in deze nerveuze en niet zo kansrijke finale.

In die strafschoppenreeks miste Gabriel de beslissende strafschop nadat eerder Eze en Nuno Mendes al gemist hadden voor beide ploegen.

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

