Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Bij Antwerp wordt achter de schermen gewerkt aan een financiële operatie die de toekomst van de club moet vrijwaren. Voorzitter en eigenaar Paul Gheysens (72) is vastberaden om zelf de touwtjes in handen te houden en onderzoekt een grote lening om de schuldenberg aan te pakken.

De voorbije weken circuleerden al verschillende pistes rond mogelijke investeerders of overnamescenario’s. Zowel binnen België als internationaal werd er gepolst naar interesse om extra kapitaal in de club te injecteren. Daarbij zou ook de naam van voormalig havenbaas Jacques Vandermeiren zijn gevallen als tussenfiguur in bepaalde gesprekken.

Gheysens wil Antwerp niet opgeven

Toch blijft de cruciale vraag telkens dezelfde: wil Gheysens effectief afstand doen van (een deel van) zijn controle? De zakenman, die met zijn bouwgroep Ghelamco al jaren in woelig financieel vaarwater zit, lijkt dat voorlopig niet te overwegen.

Volgens informatie uit de financiële pers zou Gheysens nu mikken op een grote lening bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group, schrijft GvA. Met dat geld wil hij in de eerste plaats bestaande schulden herfinancieren, onder meer richting kredietverstrekker Fasanara. Die constructie is belangrijk om te vermijden dat externe partijen een grotere greep krijgen op de clubstructuur.

Daarnaast zijn er ook nog openstaande verplichtingen richting andere partners, zoals Ethias. De operatie moet dus vooral dienen om de financiële druk te verlichten en de controle in Antwerpse handen te houden.

Supporters hebben er geen vertrouwen meer in

Sportief gezien zou de operatie ook gevolgen kunnen hebben. Gheysens zou opnieuw budget willen vrijmaken om te investeren in de spelerskern, al blijft dat met de nodige voorzichtigheid te bekijken. Eerdere beloftes rond extra middelen resulteerden in de wintermercato immers niet in grote uitgaven.





Binnen de club wordt intussen afgewacht wat de concrete gevolgen zullen zijn voor het beleid van sportief directeur Marc Overmars en CEO Sven Jaecques. Vooral die laatste wordt door Gheysens naar voren geschoven als een belangrijke figuur in de sportieve structuur, al is zijn toekomst niet volledig zeker.

Wat wel duidelijk is: Gheysens wil Antwerp niet zomaar uit handen geven. Met deze financiële herstructurering probeert hij tijd te winnen én de club zelf op koers te houden, ondanks de toenemende druk van de supporters, die amper nog vertrouwen hebben in Gheysens.