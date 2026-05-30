Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2891

Bij Antwerp wordt achter de schermen gewerkt aan een financiële operatie die de toekomst van de club moet vrijwaren. Voorzitter en eigenaar Paul Gheysens (72) is vastberaden om zelf de touwtjes in handen te houden en onderzoekt een grote lening om de schuldenberg aan te pakken.

De voorbije weken circuleerden al verschillende pistes rond mogelijke investeerders of overnamescenario’s. Zowel binnen België als internationaal werd er gepolst naar interesse om extra kapitaal in de club te injecteren. Daarbij zou ook de naam van voormalig havenbaas Jacques Vandermeiren zijn gevallen als tussenfiguur in bepaalde gesprekken.

Gheysens wil Antwerp niet opgeven

Toch blijft de cruciale vraag telkens dezelfde: wil Gheysens effectief afstand doen van (een deel van) zijn controle? De zakenman, die met zijn bouwgroep Ghelamco al jaren in woelig financieel vaarwater zit, lijkt dat voorlopig niet te overwegen.

Volgens informatie uit de financiële pers zou Gheysens nu mikken op een grote lening bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group, schrijft GvA. Met dat geld wil hij in de eerste plaats bestaande schulden herfinancieren, onder meer richting kredietverstrekker Fasanara. Die constructie is belangrijk om te vermijden dat externe partijen een grotere greep krijgen op de clubstructuur.

Daarnaast zijn er ook nog openstaande verplichtingen richting andere partners, zoals Ethias. De operatie moet dus vooral dienen om de financiële druk te verlichten en de controle in Antwerpse handen te houden.

Supporters hebben er geen vertrouwen meer in

Sportief gezien zou de operatie ook gevolgen kunnen hebben. Gheysens zou opnieuw budget willen vrijmaken om te investeren in de spelerskern, al blijft dat met de nodige voorzichtigheid te bekijken. Eerdere beloftes rond extra middelen resulteerden in de wintermercato immers niet in grote uitgaven.

Binnen de club wordt intussen afgewacht wat de concrete gevolgen zullen zijn voor het beleid van sportief directeur Marc Overmars en CEO Sven Jaecques. Vooral die laatste wordt door Gheysens naar voren geschoven als een belangrijke figuur in de sportieve structuur, al is zijn toekomst niet volledig zeker.

Wat wel duidelijk is: Gheysens wil Antwerp niet zomaar uit handen geven. Met deze financiële herstructurering probeert hij tijd te winnen én de club zelf op koers te houden, ondanks de toenemende druk van de supporters, die amper nog vertrouwen hebben in Gheysens.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Antwerp

Meer nieuws

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

22:00
5
Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

21:49
Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

21:30
3
PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

21:28
Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

21:00
Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

20:40
Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

20:20
'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

19:30
4
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

19:00
5
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
1
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
6
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
13
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
1
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
1
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
17
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
15
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
4
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
2
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
1
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
3
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
5
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
7
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
4
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
1
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Real09 Real09 over Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte IXL IXL over Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping" Union 60 Union 60 over Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière" JaKu JaKu over Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet" Don Bozhinov Don Bozhinov over Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens Union 60 Union 60 over Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite Geert66 Geert66 over 'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten Birger J. Birger J. over Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er JaKu JaKu over Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat JaKu JaKu over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved