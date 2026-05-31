Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De discussie over de voetbalidentiteit van de Rode Duivels blijft ook in de aanloop naar het volgende grote toernooi actueel. Kunnen de Belgen nog domineren zoals in 2018, of moet de speelstijl worden aangepast aan de realiteit van een veranderde generatie?

Hans Vanaken en Joaquin Seys geven daar een opvallend nuchter antwoord op. Beiden zien vooral dat België zich moet aanpassen aan de tegenstander, zeker wanneer het gaat om de top van het internationale voetbal.

Dominantie tegen kleine ploegen, op de counter tegen toplanden

Volgens Vanaken is het idee van dominantie tegen elke tegenstander intussen achterhaald. “We moeten eerlijk zijn: dit team heeft niet meer dezelfde kwaliteiten als in 2018 om elke match te controleren van begin tot einde,” stelt hij bij HLN. “Tegen landen die op papier minder sterk zijn, kunnen we nog altijd het initiatief nemen en de match maken. Maar tegen toplanden zal het anders moeten.”

Die realiteit leidt volgens hem tot een duidelijke rolverdeling binnen de huidige kern. Er lopen enkele profielen rond waarmee je op een heel andere manier kan spelen. In de rug van de verdediging dus. “Dan moeten we vooral rekenen op spelers als Jeremy Doku, Dodi Lukebakio en Romelu Lukaku. Zij hebben de kwaliteiten om in de omschakeling het verschil te maken."

Waarom zou één vast idee het beste zijn?

Ook Joaquin Seys sluit zich aan bij die analyse, al benadrukt hij dat de Belgische ploeg flexibel moet blijven in haar aanpak. “Puur offensief voetbal of puur op de counter spelen… dat is niet zo zwart-wit,” klinkt het. “Door de loting en de tegenstanders die we krijgen, worden we eigenlijk gedwongen om niet vast te houden aan één vast idee.”


De jonge verdediger ziet vooral opportuniteiten in die variatie. “Ik heb de tegenstanders nog niet in detail bekeken, maar als blijkt dat we in één van de groepswedstrijden beter kunnen spelen in de omschakeling, waarom zouden we dat dan niet doen? Je moet slim zijn en kijken wat een match vraagt.”

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

