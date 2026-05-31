Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

Kevin De Bruyne was in zijn interview met Het Nieuwsblad scherp voor Antonio Conte. De Rode Duivel liet weinig aan de verbeelding over toen hij toegaf dat hij niet op zijn favoriete positie speelde, dat het voetbal onder de Italiaans weinig plezier bracht en dat hij zelfs blij is met zijn vertrek.

Maar wie denkt dat de komst van Massimiliano Allegri automatisch een oplossing zal bieden, zou zich weleens kunnen vergissen. De Bruyne gaf zelf de kern van het probleem bloot. Toen hij vorig jaar naar Napoli trok, werden hem volgens eigen zeggen bepaalde zaken beloofd. Aanvallend voetbal, vrijheid tussen de lijnen en een ploeg die dominant wilde spelen. In de praktijk kreeg hij echter een heel ander verhaal voorgeschoteld.

"We speelden het hele seizoen verdedigend, in een 5-4-1", vertelde De Bruyne. Het resultaat was een seizoen waarin de Belgische spelmaker slechts vijf keer scoorde en twee assists afleverde in de Serie A. Cijfers die ver onder zijn gebruikelijke standaarden liggen.

Conte en De Bruyne was sowieso geen goeie combinatie

Dat Conte en De Bruyne geen ideale combinatie vormden, hoeft eigenlijk niemand te verbazen. Conte is een trainer die vertrekt vanuit organisatie, discipline en fysieke arbeid. Individuele creativiteit wordt gewaardeerd, maar altijd binnen een strikt collectief kader. Dat werkte jarenlang uitstekend met spelers die bereid waren zich volledig ondergeschikt te maken aan het systeem.

De Bruyne behoort echter tot een ander type. Hij is op zijn best wanneer hij vrijheid krijgt om ruimtes te zoeken, risico's te nemen en het spel te versnellen. Zijn beste jaren bij Manchester City beleefde hij onder Pep Guardiola, een coach die weliswaar extreem veeleisend is, maar zijn creatieve spelers tegelijk veel vrijheid geeft in de laatste dertig meter.

Allegri wou bouwen rond De Bruyne, maar...

Daar wringt nu mogelijk opnieuw het schoentje. Volgens La Gazzetta dello Sport was Allegri bereid om rond De Bruyne te bouwen. De Italiaanse krant maakt zelfs de vergelijking met Luka Modric bij AC Milan, waar Allegri een ervaren spelmaker opnieuw een centrale rol wilde geven. Op papier klinkt dat als uitstekend nieuws voor de Belg.



Maar dezelfde Gazzetta voegt er meteen een belangrijke nuance aan toe. De Bruyne wil niet alleen winnen, hij wil ook plezier beleven aan voetbal. En net daar zou Allegri verrassend veel op Conte kunnen lijken.

Hoewel hun systemen verschillen, hebben beide trainers een reputatie opgebouwd als pragmatische winnaars. Allegri zal zelden kiezen voor spectaculaire aanvallende risico's als een gecontroleerde overwinning ook volstaat. Zijn Juventus werd jarenlang verweten te weinig aantrekkelijk voetbal te brengen. Resultaat primeerde steevast op entertainment.

Voor De Bruyne is dat geen detail meer. Op zijn 35ste nadert hij het einde van zijn carrière en lijkt hij meer dan ooit op zoek naar een omgeving waarin hij opnieuw kan genieten van zijn voetbal. Zijn uitspraken over "fun" waren wellicht de meest veelzeggende van het hele interview.

Toekomst zal pas na WK beslist worden

Daardoor is de trainerswissel op zich geen garantie dat alles goed komt. Als Allegri Napoli opnieuw laat kiezen voor controle, defensieve stabiliteit en beperkte risico's, dreigt De Bruyne opnieuw in een rol terecht te komen die hem niet volledig ligt.

Het is dan ook opvallend dat La Gazzetta dello Sport schrijft dat zijn toekomst nog lang niet vastligt. De Italiaanse krant stelt zelfs dat alles pas na het WK zal worden beslist. Dat is geen detail. De Bruyne heeft nog één jaar contract, maar heeft ondertussen publiek aangegeven dat hij eerst duidelijkheid wil over de speelstijl.

Napoli heeft Conte misschien vervangen. De vraag is echter of De Bruyne ook echt het voetbal terugkrijgt waarvoor hij destijds koos. Want als Allegri uiteindelijk een meer behoudende koers vaart, zou de Rode Duivel kunnen ontdekken dat het probleem niet alleen Conte was, maar een volledige voetbalvisie waar hij zich steeds moeilijker mee kan verzoenen.

En dan wordt zijn toekomst in Napels plots opnieuw een van de grote dossiers van het komende seizoen.