Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Hans Vanaken meldde zich zaterdag opnieuw bij de Rode Duivels met duidelijke ambities richting het WK. De aanvoerder van Club Brugge hoopt een belangrijke rol te spelen bij België.

Vanaken is al jarenlang één van de meest bepalende spelers op de Belgische velden. Bij Club Brugge groeide hij uit tot een clubicoon met een indrukwekkende erelijst. Zeven landstitels en drie Gouden Schoenen onderstrepen zijn status als één van de meest succesvolle spelers van zijn generatie in de Jupiler Pro League.

Tegen mindere goden basisspeler?

Toch staat daar een opvallend contrast tegenover bij de Rode Duivels. Waar Vanaken in Brugge jarenlang onbetwist leider en vaste basisspeler was, bleef een gelijkaardige rol bij de nationale ploeg vaak uit. De middenvelder verzamelde wel heel wat interlands, maar moest geregeld vrede nemen met een plaats op de bank of een rol in de schaduw van andere sterkhouders.

Maar Vanaken heeft onder Rudi Garcia al heel wat meer kansen gekregen. De middenvelder beseft echter dat veel zal afhangen van de tactische plannen van bondscoach Rudi Garcia. In een gesprek met Het Laatste Nieuws legde Vanaken uit dat zijn speelkansen nauw verbonden zijn met de keuze van Garcia.

“Het zal er voor mij van afhangen of Rudi Garcia met één of twee verdedigende middenvelders wil spelen”, vertelde Vanaken. “Dat hangt ook af van de tegenstander.”

Daarmee verwijst hij naar het evenwicht dat België moet zoeken tijdens het WK. Tegen toplanden kiezen de Rode Duivels mogelijk voor meer controle en defensieve zekerheid, terwijl er tegen minder sterke opponenten meer ruimte ontstaat voor een offensiever middenveld.

Laatste kans om uit te blinken voor Vanaken

En net daar ziet Vanaken zijn kans. Volgens de Club-kapitein zullen de Rode Duivels in bepaalde wedstrijden het initiatief moeten nemen en dominant voetbal brengen. In zulke scenario’s kan een technisch en aanvallend ingesteld middenveld volgens hem een belangrijke troef zijn.

Toen hem gevraagd werd hoe zijn ideale middenveld eruitziet tegen een tegenstander die zich vooral terugtrekt, kwam het antwoord dan ook bijzonder snel. “Youri Tielemans, Kevin De Bruyne en ik.”

Met die uitspraak schuift Vanaken zichzelf nadrukkelijk naar voren als kandidaat voor een basisplaats. Voor Vanaken wordt het komende WK dan ook meer dan zomaar een volgend toernooi met de Rode Duivels. Op 33-jarige leeftijd beseft hij dat dit mogelijk één van zijn laatste kansen is om ook op internationaal niveau een hoofdrol op te eisen.

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

13:30
Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

