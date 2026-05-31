Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Hans Vanaken meldde zich zaterdag opnieuw bij de Rode Duivels met duidelijke ambities richting het WK. De aanvoerder van Club Brugge hoopt een belangrijke rol te spelen bij België.

Vanaken is al jarenlang één van de meest bepalende spelers op de Belgische velden. Bij Club Brugge groeide hij uit tot een clubicoon met een indrukwekkende erelijst. Zeven landstitels en drie Gouden Schoenen onderstrepen zijn status als één van de meest succesvolle spelers van zijn generatie in de Jupiler Pro League.

Tegen mindere goden basisspeler?

Toch staat daar een opvallend contrast tegenover bij de Rode Duivels. Waar Vanaken in Brugge jarenlang onbetwist leider en vaste basisspeler was, bleef een gelijkaardige rol bij de nationale ploeg vaak uit. De middenvelder verzamelde wel heel wat interlands, maar moest geregeld vrede nemen met een plaats op de bank of een rol in de schaduw van andere sterkhouders.

Maar Vanaken heeft onder Rudi Garcia al heel wat meer kansen gekregen. De middenvelder beseft echter dat veel zal afhangen van de tactische plannen van bondscoach Rudi Garcia. In een gesprek met Het Laatste Nieuws legde Vanaken uit dat zijn speelkansen nauw verbonden zijn met de keuze van Garcia.

“Het zal er voor mij van afhangen of Rudi Garcia met één of twee verdedigende middenvelders wil spelen”, vertelde Vanaken. “Dat hangt ook af van de tegenstander.”

Daarmee verwijst hij naar het evenwicht dat België moet zoeken tijdens het WK. Tegen toplanden kiezen de Rode Duivels mogelijk voor meer controle en defensieve zekerheid, terwijl er tegen minder sterke opponenten meer ruimte ontstaat voor een offensiever middenveld.





Laatste kans om uit te blinken voor Vanaken

En net daar ziet Vanaken zijn kans. Volgens de Club-kapitein zullen de Rode Duivels in bepaalde wedstrijden het initiatief moeten nemen en dominant voetbal brengen. In zulke scenario’s kan een technisch en aanvallend ingesteld middenveld volgens hem een belangrijke troef zijn.

Toen hem gevraagd werd hoe zijn ideale middenveld eruitziet tegen een tegenstander die zich vooral terugtrekt, kwam het antwoord dan ook bijzonder snel. “Youri Tielemans, Kevin De Bruyne en ik.”

Met die uitspraak schuift Vanaken zichzelf nadrukkelijk naar voren als kandidaat voor een basisplaats. Voor Vanaken wordt het komende WK dan ook meer dan zomaar een volgend toernooi met de Rode Duivels. Op 33-jarige leeftijd beseft hij dat dit mogelijk één van zijn laatste kansen is om ook op internationaal niveau een hoofdrol op te eisen.