Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Matias Fernandez-Pardo lijkt stilaan één van de opvallendste Belgische transferdossiers van deze zomer te worden. Het 21-jarige aanvallende talent van Lille maakte onlangs nog zijn keuze voor de Rode Duivels en ziet zijn naam nu nadrukkelijk opduiken bij enkele van de grootste clubs van Europa.

Vooral vanuit Manchester groeit de interesse stevig. Volgens Italiaanse en Engelse media volgen zowel Manchester United als Manchester City de ontwikkeling van Fernandez-Pardo op de voet. Beide Engelse topclubs zouden de veelzijdige aanvaller op hun verlanglijst hebben geplaatst in de zoektocht naar extra offensieve versterking.

Ook Dortmund en Barcelona worden al genoemd

En de concurrentie beperkt zich niet tot Engeland alleen. Ook Borussia Dortmund en FC Barcelona worden genoemd als geïnteresseerde clubs, waardoor Lille zich stilaan mag opmaken voor een bijzonder drukke transferzomer rond zijn goudhaantje.

Dat is allerminst verrassend. Fernandez-Pardo werkte namelijk een sterk seizoen af bij Lille en bevestigde er zijn status als één van de meest veelbelovende Belgische aanvallers. De in Brussel geboren aanvaller, die zowel als linksbuiten als centraal in de aanval uit de voeten kan, verzamelde acht doelpunten en zeven assists in 41 wedstrijden over alle competities heen.

Vooral zijn profiel spreekt tot de verbeelding. De rechtspoot voelt zich het best op de linkerflank, waar hij met zijn snelheid en dribbelvermogen voor constante dreiging zorgt. In de Ligue 1 behoorde hij dit seizoen zelfs tot de absolute top wat geslaagde dribbels betreft. Daarnaast scoorde hij ook sterk op vlak van voorzetten en gecreëerde kansen.

Manchester United zoekt zijn profiel

Dat maakt hem bijzonder interessant voor clubs die op zoek zijn naar een dynamische flankaanvaller met groeipotentieel. Bij Manchester United past Fernandez-Pardo perfect binnen het profiel dat de club deze zomer zoekt. De Mancunians willen hun linkerflank versterken en zien in de Lille-aanvaller een speler die snelheid, diepgang en individuele actie kan toevoegen. Hij zou er vermoedelijk niet meteen als onbetwiste titularis binnenkomen, maar wel als een investering voor de toekomst met potentieel op topniveau.

Ook stadsrivaal Manchester City houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. Voor Lille dreigt het daardoor moeilijk te worden om de belangstelling af te blokken, al beschikt de Franse club wel over een belangrijke troef. Fernandez-Pardo ligt nog tot 2029 onder contract, waardoor Lille niet onder druk staat om snel te verkopen en stevig kan onderhandelen.

De Franse club zou haar aanvaller momenteel waarderen op ongeveer 30 miljoen euro, al bestaat de kans dat die prijs nog verder stijgt.  Met een WK in het vooruitzicht kan zijn marktwaarde bovendien nog een extra boost krijgen.

