Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Arsenal stond op een zucht van een historische eerste Champions League-triomf, maar zag de droom uiteenspatten. Terwijl de ontgoocheling bij The Gunners bijzonder groot was, liet stadsrivaal Chelsea de kans niet liggen om nog wat zout in de wonde te strooien.

De Londense rivaliteit kreeg amper enkele uren na de finale al een opvallend vervolg op sociale media. Arsenal had nochtans een sterk parcours afgelegd in het miljardenbal en leek lange tijd op weg naar een unieke prestatie. De ploeg van Mikel Arteta droomde van de allereerste Champions League in de clubgeschiedenis, maar moest uiteindelijk met lege handen achterblijven.

Chelsea enige Londense club met Champions League-trofee

Daardoor blijft Chelsea voorlopig nog steeds de enige Londense club die de Cup met de Grote Oren wist te veroveren. En precies dat gegeven vormde de aanleiding voor een opmerkelijke prik vanuit Stamford Bridge.

Via het officiële account op X verscheen kort na de finale een opvallende boodschap waarin Chelsea zijn stadiontour promootte. Op zich niets ongewoons, ware het niet dat de begeleidende tekst duidelijk als steek richting Arsenal kon worden geïnterpreteerd.

“Kom langs bij de Home of Trophies in Londen. Boek nu je stadionrondleiding op Stamford Bridge”, klonk het.

Daar bleef het niet bij. Bij de post werden ook afbeeldingen toegevoegd van trofeeën die Chelsea wel in zijn prijzenkast heeft staan en Arsenal niet. Naast de Champions League werd ook de wereldtitel voor clubs in de kijker gezet, een duidelijke verwijzing naar het verschil in internationaal palmares tussen beide rivalen.

Heel wat reacties op venijnige post

De boodschap zorgde al snel voor heel wat reacties op sociale media. Supporters van Chelsea genoten zichtbaar van de sneer richting hun buur, terwijl Arsenal-fans de post eerder als nodeloze provocatie bestempelden.

Opvallend genoeg kwam Chelsea later zelf nog met een relativerende reactie. Enkele uren na de veelbesproken boodschap temperde de club de toon met een tweede bericht, waarin het met een knipoog toegaf misschien wat te scherp uit de hoek te zijn gekomen.

We probably deserve another red card for that last post! But in all seriousness, congratulations to @Arsenal on winning the Premier League and a great run in the Champions League.



Looking forward to picking up the battle again with you next season. https://t.co/amCOpyJ2eo pic.twitter.com/gMiTxIttj2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

“We verdienen waarschijnlijk een rode kaart voor die laatste post”, schreef Chelsea. “Maar even serieus: gefeliciteerd Arsenal met het winnen van de Premier League en een geweldige reeks in de Champions League. We kijken ernaar uit om het volgend seizoen weer tegen jullie op te nemen.”