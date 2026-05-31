Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Besnik Hasi ziet een derde passage bij Anderlecht niet zitten. In een interview met DAZN heeft de ex-coach verschillende problemen aangekaart die volgens hem binnen de club spelen.

Besnik Hasi is zijn laatste passage bij Anderlecht niet vergeten. Enkele maanden na zijn ontslag haalde de voormalige trainer van de Brusselse club in een gesprek met DAZN nog eens uit. Hij had het over een gebrek aan stabiliteit en een mentaliteit die volgens hem moet veranderen.

Het bestuur had beslist om zijn opdracht stop te zetten. De 2-0-nederlaag tegen Standard was er te veel aan. Het spelniveau dat de ploeg bracht, overtuigde niet langer en de mindere resultaten stapelden zich al weken op. Anderlecht werd bovendien al in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld door BK Häcken.

Heeft Anderlecht een verliezersmentaliteit?

Hasi was duidelijk toen hem gevraagd werd of hij zich een derde passage op de Anderlecht-bank kan voorstellen. "Nee, dat denk ik niet", antwoordde hij. "Er breekt altijd iets wanneer je weggaat van wat je graag hebt. Ik kan ook houden van Anderlecht zonder er te zijn."

De voormalige coach gaf daarna kritisch zijn kijk op de situatie bij de club. "Je ziet veel te weinig die winnaarscultuur en die wil om er elke dag naar te leven. De norm is: oké, we hebben verloren. Jammer dan. Die mentaliteit moet veranderen. Hoe kan je zoiets opbouwen als alles om de zes maanden of elk jaar verandert en er weer nieuwe mensen worden aangesteld?"



"Dat zorgt voor instabiliteit. De ene keer ben je jeugdcoördinator, de andere keer sportief directeur... Uiteindelijk wist ik niet meer wie de beslissingen nam." Ondanks de kritiek van Hasi slaagde Anderlecht er wel in om een Europees ticket te pakken. Paars-wit eindigde als vierde in de Champions' Play-Offs en speelt volgend seizoen de tweede kwalificatieronde van de Europa League.