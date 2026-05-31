Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Besnik Hasi ziet een derde passage bij Anderlecht niet zitten. In een interview met DAZN heeft de ex-coach verschillende problemen aangekaart die volgens hem binnen de club spelen.

Besnik Hasi is zijn laatste passage bij Anderlecht niet vergeten. Enkele maanden na zijn ontslag haalde de voormalige trainer van de Brusselse club in een gesprek met DAZN nog eens uit. Hij had het over een gebrek aan stabiliteit en een mentaliteit die volgens hem moet veranderen.

Het bestuur had beslist om zijn opdracht stop te zetten. De 2-0-nederlaag tegen Standard was er te veel aan. Het spelniveau dat de ploeg bracht, overtuigde niet langer en de mindere resultaten stapelden zich al weken op. Anderlecht werd bovendien al in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld door BK Häcken.

Heeft Anderlecht een verliezersmentaliteit?

Hasi was duidelijk toen hem gevraagd werd of hij zich een derde passage op de Anderlecht-bank kan voorstellen. "Nee, dat denk ik niet", antwoordde hij. "Er breekt altijd iets wanneer je weggaat van wat je graag hebt. Ik kan ook houden van Anderlecht zonder er te zijn."

De voormalige coach gaf daarna kritisch zijn kijk op de situatie bij de club. "Je ziet veel te weinig die winnaarscultuur en die wil om er elke dag naar te leven. De norm is: oké, we hebben verloren. Jammer dan. Die mentaliteit moet veranderen. Hoe kan je zoiets opbouwen als alles om de zes maanden of elk jaar verandert en er weer nieuwe mensen worden aangesteld?"


"Dat zorgt voor instabiliteit. De ene keer ben je jeugdcoördinator, de andere keer sportief directeur... Uiteindelijk wist ik niet meer wie de beslissingen nam." Ondanks de kritiek van Hasi slaagde Anderlecht er wel in om een Europees ticket te pakken. Paars-wit eindigde als vierde in de Champions' Play-Offs en speelt volgend seizoen de tweede kwalificatieronde van de Europa League.

LIVE: Genk meteen op voorsprong in de verlengingen! Live

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

