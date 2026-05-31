Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

RSC Anderlecht heeft officieel aangekondigd dat het na zeven jaar afscheid neemt van kledingsponsor Joma. Daarmee komt een einde aan een samenwerking die begon bij de komst van Marc Coucke en samenviel met een woelige periode in de geschiedenis van de Belgische recordkampioen.

Tegelijk lijkt de blik al volop gericht op de toekomst, want alles wijst erop dat Adidas opnieuw de shirts van paars-wit zal leveren.

De club maakte het nieuws bekend via de eigen communicatiekanalen. Anderlecht bedankte Joma voor de voorbije jaren en sprak over een succesvol partnerschap. Het Spaanse merk slaagde erin om zich een plaats te verwerven binnen de club, ondanks de sportieve teleurstellingen die zich in die periode regelmatig opstapelden.

Toch zal Joma voor veel supporters altijd de sponsor blijven van een overgangsperiode. Toen het merk in 2018 werd binnengehaald, betekende dat immers het einde van een veel langere en historisch belangrijkere samenwerking.

Adidas en Anderlecht: een verhaal van tientallen jaren

Voor verschillende generaties supporters zijn Anderlecht en Adidas haast onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Duitse sportmerk was decennialang de vaste uitrustingspartner van paars-wit en stond op de shirts tijdens enkele van de grootste successen uit de clubgeschiedenis.

Met Adidas op de borst groeide Anderlecht uit tot een gevestigde Europese naam. De club won landstitels, bekers en schreef ook internationaal geschiedenis met onder meer de winst van de Europacup II in 1976 en 1978, de UEFA Cup in 1983 en verschillende Europese Super Cups.





Ook iconische spelers als Paul Van Himst, Franky Vercauteren, Enzo Scifo, Pär Zetterberg en Vincent Kompany droegen in verschillende periodes shirts van Adidas bij Anderlecht.

De drie strepen werden daardoor veel meer dan een sponsorsymbool. Ze maakten deel uit van de identiteit van de club en werden geassocieerd met de gloriedagen waarin Anderlecht jaarlijks meedeed voor prijzen en regelmatig indruk maakte op het Europese toneel.

Waarom Adidas destijds verdween

Toen Marc Coucke in 2018 de club overnam, werd vrijwel meteen gekozen voor een nieuwe commerciële koers. Daarbij hoorde ook een overstap naar Joma. De Spaanse fabrikant bood financieel gunstigere voorwaarden en kreeg de kans om zich te verbinden aan de grootste club van België.

Het afscheid van Adidas zorgde toen voor gemengde reacties. Sommige supporters stonden open voor vernieuwing, terwijl anderen het moeilijk hadden met het verdwijnen van een merk dat zo sterk verweven was met de geschiedenis van de club. Nu, zeven jaar later, lijkt de cirkel rond te zijn.

Terug naar een oude bekende

Hoewel Anderlecht nog geen nieuwe leverancier heeft aangekondigd, klinkt al geruime tijd dat Adidas opnieuw de favoriet is om het stokje over te nemen. Verschillende signalen wijzen erop dat een akkoord dichtbij is en binnen de club wordt er steeds minder geheimzinnig gedaan over de mogelijkheid van een hereniging.

Voor de supporters zou dat meer betekenen dan een nieuwe shirtleverancier. Het zou ook een symbolische terugkeer zijn naar een belangrijk deel van de Anderlecht-identiteit.

Na zeven jaar Joma lijkt Anderlecht daarom niet alleen een commerciële partner te vervangen, maar ook opnieuw aansluiting te zoeken bij een stuk van zijn eigen geschiedenis. Als de verwachtingen worden bevestigd, zal de recordkampioen binnenkort opnieuw aantreden in shirts met de drie iconische strepen van Adidas.