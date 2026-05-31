Aernout Van Lindt
Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa
Het Belgisch voetbalseizoen heeft al zijn geheimen prijsgegeven na de barragewedstrijd om het laatste Europees ticket tussen KAA Gent en KRC Genk op zondagavond in de Planet Group Arena. Hoog tijd om alles nog eens op een rijtje te zetten.

We geven graag om te beginnen nog even het overzicht mee van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is het derde Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars waren door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

  • Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge 
  • Tweede: Champions League (derde voorronde): Union SG
  • Derde: Europa League (play-offs): STVV
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): KAA Gent

Laatste ticket is eindelijk weggegeven

KAA Gent en KRC Genk streden in een barrageduel om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. De winnaar daarvan is eindelijk bekend na 120 minuten bibberen en beven. Die winnaar speelt op 23 en 30 juli meteen in Europa. 

Het voordeel: zowel eind juli, begin augustus als eind augustus wordt er genoten van een reekshoofdenstatuut. Daardoor worden kleppers als Atalanta, Monaco, Ajax en Freiburg vermeden en zijn de tegenstanders van het kaliber van Lugano, Cluj en HJK Helsinki, al kunnen ook Getafe of Besiktas uit de trommel komen.

Club Brugge speelt eerste Europese match pas half september

Club Brugge kroonde zich tot landskampioen en is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League. Blauw-zwart hoeft dus geen voorrondes te spelen en mag zich opnieuw opmaken voor het kampioenenbal.

De eerste speeldag van de League Phase van de Champions League wordt gespeeld op 16 en 17 september. Tot dan moeten we geen wedstrijden verwachten van Club Brugge in Europa, wat toch wat gemoedsrust geeft.

Union SG is geen reekshoofd in voorrondes

Vicekampioen Union SG krijgt nog de kans om zich via de voorrondes te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. De Brusselaars starten in de derde voorronde. Als ze verliezen in de derde of de vierde voorronde, dan worden ze opgevist in de Europa League. Ook zij spelen dus tot in 2027 Europees.

Union speelt zijn wedstrijden van de derde voorronde begin augustus (4 of 5 en 11 of 12 augustus). De ploeg is daarbij geen reekshoofd in geen van beide rondes. Het heeft wel een kleine meevaller dat Sporting Lissabon rechtstreeks naar de League Phase mag.

Tegenstanders in de voorrondes zouden Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe kunnen worden - nog altijd zwaar, maar toch iets minder zwaar. Net als Union SG zijn ook Sparta Praag, NEC Nijmegen en Sturm Graz, Hearts of Gornik Zabrze onbeschermd.

STVV is geen reekshoofd, maar heeft ook een opvangnet

Voor STVV worden het dus de play-offs van de Europa League. Door de eventuele herverdeling van de Europese plaatsen zat er vorige week nog wel eens een rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League in, maar zoveel zal het niet komen.

STVV moest daarvoor hopen dat Aston Villa de Europa League zou winnen én vijfde zou worden in de Premier League, waardoor ze naar de Champions League mogen via de Europa League en dus niet via de eigen competitie.

De Limburgers spelen die beslissende voorronde op 20 en 27 augustus, maar ze hebben wel het opvangnet van de League Phase van de Conference League en dus minstens acht Europese wedstrijden. Midtjylland, Benfica of Rangers kan een tegenstander zijn.

Anderlecht reekshoofd in de Europa League

Anderlecht begint zijn Europese campagne bijzonder vroeg. Paars-wit start in de tweede voorronde van de Europa League en speelt al op 23 en 30 juli, nog voor de start van de nieuwe competitie dus. Het lot dat ook de vijfde in de Conference League te beurt valt.

De Brusselaars zijn in die ronde wel reekshoofd en vermijden zo enkele zware tegenstanders. In de derde voorronde zouden ze al geen reekshoofd meer zijn en daardoor ook tegen Benfica of Rangers kunnen uitkomen. Bij verlies gaan ze naar de volgende voorronde in de Conference League, waar ze in elke ronde reekshoofd zouden zijn.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

