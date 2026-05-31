0-1
95' Robin Mirisola (Kayden Pierre)
Tibe De Vlieger (pen) 120'
1-1
Datum: 31/05/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Conference League Play-offs
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen
Foto: © photonews

KAA Gent en KRC Genk vonden 90 minuten als afsluiter van een lang en slopend seizoen niet voldoende en dus vonden ze in de reguliere speeltijd geen winnaar in de strijd om het laatste Europees ticket. Mirisola en De Vlieger scoorden in de verlengingen,

Er stond heel wat op het spel voor KAA Gent en KRC Genk. Een Europees ticket, het is en blijft iets heel belangrijk voor Belgische teams - zelfs als het maar over de tweede voorronde in de Conference League gaat, zoveel is duidelijk.

Toch mogen we spreken van een ongelukkige timing op de kalender, want door het WK mochten/moesten een aantal spelers al naar hun nationale ploeg en werd het extra puzzelen voor de coaches. Vooral Genk was zwaar getroffen en ook de analisten begrepen daar weinig van.

Puzzelwerk voor Hayen (en De Mil)

KAA Gent moest het stellen zonder Duverne, die naar het WK is. Volckaert zat op de bank, net als Hong. Skoras keerde wel terug uit blessure. Bij Genk was het puzzelen, want El Ouahdi, Sadick, Medina en Ito zijn naar het WK. Akpan, Palacios, Sattlberger en Steuckers nemen hun plaatsen in, voor die eerste was het een debuut.

Beide ploegen wilden er echt nog wel wat van maken in de belangrijke wedstrijd en ook de supporters hadden er heel veel zin in, ook al waren er nog wel wat lege plaatsen in de Planet Group Arena op te merken. De afwezigen hadden ongelijk, want na de studieronde nam de thuisploeg de match in handen.



Kanga toonde zich bedrijvig, maar vond twee keer Brughmans op zijn weg en ook andere Buffalo's zagen de Genkse doelman sterk keepen - ook de voorbije vier wedstrijden pakte hij vier clean sheets op een rijtje.

En de Buffalo's scoren moeilijk - vier keer in tien wedstrijden in de Champions' Play-offs. En dus was het maar de vraag wie het verschil nu wél zou kunnen maken. Hashioka mikte de grootste kans over, na de pauze raakte ook de ingevallen Sonko niet verder dan het zijnet.

Stress en verlengingen nodig in KAA Gent - KRC Genk

In de tweede helft had Genk zijn voet wel naast die van Gent gezet, maar verder dan wat pogingen van Heymans en Bibout waren ze ook niet gekomen. De thuisploeg plooide wel wat meer achteruit, de 0-0 na negentig minuten was ondanks de vele kansen niet eens zo onlogisch.

En zo geschiedde. Verlengingen dus, waarin KRC Genk meteen van zich deed spreken met een heerlijke treffer van Mirisola in de bovenhoek. Dat leek voldoende voor een Europees ticket, tot Kongolo in de fout ging op Goore en De Vlieger vanop de stip 1-1 maakte. En zo kregen we nog tien elfmeters. Genk had daar vooraf niet op geoefend, maar lange tijd was iedereen koelbloedig. Tot de tiende en laatste van De Wannemacker door Roef gepakt werd. Gent Europa in, Genk met lege handen.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0

Araujo Tiago   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)

Van Der Heyden Siebe   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)

Lopes Leonardo Da Silva 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1

Hashioka Daiki 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Skoras Michal 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Delorge Mathias 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)

De Vlieger Tibe 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 52/62 (83.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)

Ito Atsuki 66' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Kadri Abdelkahar 72' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 33/33 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)

Kanga Wilfried 88' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3

Bank
Omgba Aimé 0' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

Sonko Momodou 24' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Hong Hyun-Seok 18' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)

Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 0' 6.2  

Volckaert Matties 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Bibout Aaron 64' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/2

Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.3 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 19/50 (38%)

Palacios Adrian 85' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Ndenge Kongolo Josue   90' 6.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/77 (96.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Sattlberger Nikolas 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 75/83 (90.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)

Akpan Christian 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)

Bangoura Ibrahima Sory   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)

Heynen Bryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 71/84 (84.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Yokoyama Ayumu 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Heymans Daan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Steuckers Jarne 64' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)

Bank
Pierre Kayden A 5' 6.8  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Sor Yira Collins 26' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)

Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 26' 6.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)

De Wannemacker August 0' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Henry Zion 0'  
Nzoko Djoully 0'  
Haroun Kenan 0'  
Erabi Jusef 0'  
