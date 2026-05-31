En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

KAA Gent en KRC Genk vonden 90 minuten als afsluiter van een lang en slopend seizoen niet voldoende en dus vonden ze in de reguliere speeltijd geen winnaar in de strijd om het laatste Europees ticket. Mirisola en De Vlieger scoorden in de verlengingen,

Er stond heel wat op het spel voor KAA Gent en KRC Genk. Een Europees ticket, het is en blijft iets heel belangrijk voor Belgische teams - zelfs als het maar over de tweede voorronde in de Conference League gaat, zoveel is duidelijk.

Toch mogen we spreken van een ongelukkige timing op de kalender, want door het WK mochten/moesten een aantal spelers al naar hun nationale ploeg en werd het extra puzzelen voor de coaches. Vooral Genk was zwaar getroffen en ook de analisten begrepen daar weinig van.

Puzzelwerk voor Hayen (en De Mil)

KAA Gent moest het stellen zonder Duverne, die naar het WK is. Volckaert zat op de bank, net als Hong. Skoras keerde wel terug uit blessure. Bij Genk was het puzzelen, want El Ouahdi, Sadick, Medina en Ito zijn naar het WK. Akpan, Palacios, Sattlberger en Steuckers nemen hun plaatsen in, voor die eerste was het een debuut.

Beide ploegen wilden er echt nog wel wat van maken in de belangrijke wedstrijd en ook de supporters hadden er heel veel zin in, ook al waren er nog wel wat lege plaatsen in de Planet Group Arena op te merken. De afwezigen hadden ongelijk, want na de studieronde nam de thuisploeg de match in handen.







Kanga toonde zich bedrijvig, maar vond twee keer Brughmans op zijn weg en ook andere Buffalo's zagen de Genkse doelman sterk keepen - ook de voorbije vier wedstrijden pakte hij vier clean sheets op een rijtje.

En de Buffalo's scoren moeilijk - vier keer in tien wedstrijden in de Champions' Play-offs. En dus was het maar de vraag wie het verschil nu wél zou kunnen maken. Hashioka mikte de grootste kans over, na de pauze raakte ook de ingevallen Sonko niet verder dan het zijnet.

Stress en verlengingen nodig in KAA Gent - KRC Genk

In de tweede helft had Genk zijn voet wel naast die van Gent gezet, maar verder dan wat pogingen van Heymans en Bibout waren ze ook niet gekomen. De thuisploeg plooide wel wat meer achteruit, de 0-0 na negentig minuten was ondanks de vele kansen niet eens zo onlogisch.

En zo geschiedde. Verlengingen dus, waarin KRC Genk meteen van zich deed spreken met een heerlijke treffer van Mirisola in de bovenhoek. Dat leek voldoende voor een Europees ticket, tot Kongolo in de fout ging op Goore en De Vlieger vanop de stip 1-1 maakte. En zo kregen we nog tien elfmeters. Genk had daar vooraf niet op geoefend, maar lange tijd was iedereen koelbloedig. Tot de tiende en laatste van De Wannemacker door Roef gepakt werd. Gent Europa in, Genk met lege handen.