Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Johan Walckiers
De ontgoocheling was zondagavond enorm bij KRC Genk. De Limburgers zagen hun Europese droom in rook opgaan na een verloren barrageduel tegen AA Gent, dat pas na strafschoppen beslist werd. 

Bij Daan Heymans kwam de klap bijzonder hard aan. “Dit is heel pijnlijk”, gaf de aanvaller toe na afloop. “Iedereen is terecht teleurgesteld.”

Genk leek nochtans op weg naar een goede afloop. In de verlengingen kwamen de Limburgers op voorsprong en groeide het geloof dat het Europese ticket alsnog binnen handbereik lag.

Dubieuze penalty

“Als je in de verlenging voorkomt, hoop je natuurlijk dat je het kan afmaken”, aldus Heymans. “Dat gevoel leefde ook echt in de ploeg, want we gaven nauwelijks nog iets weg.”

Volgens de aanvaller had Gent wel veel balbezit, maar slaagden de Buffalo’s er nauwelijks in om écht dreigend te worden. “Ze waren dominant aan de bal, maar niet voor doel”, analyseerde Heymans.

Toch draaide de wedstrijd opnieuw door een discutabele fase. Het strafschopmoment voor Gent zorgde na afloop voor flink wat discussie binnen het Genkse kamp. Heymans had de beelden zelf nog niet bekeken, maar kreeg naar eigen zeggen al heel wat reacties binnen.

“Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik heb wel veel berichten gekregen dat het een dubieuze fase was”, vertelde hij. “Naar ons gevoel was die penalty niet terecht.”

Geen vingerwijzen naar Kongolo en De Wannemacker

De Genk-aanvaller nam ploegmaat Terence Kongolo daarbij nadrukkelijk in bescherming. “Er zat absoluut geen slechte intentie achter”, klonk het. “Kongolo wilde zich gewoon voor de bal gooien. Daarna valt er iemand over hem en dan kan de scheidsrechter natuurlijk fluiten, maar voor ons voelde dat hard aan.”

Ondanks de nederlaag zag Heymans ook positieve elementen. Genk moest door verschillende omstandigheden schuiven in de ploeg, maar volgens hem maakten de nieuwkomers een sterke indruk. “Het was aanpassen met de nieuwelingen, maar die hebben het echt goed gedaan”, stelde hij.

Na de verlenging volgden strafschoppen, waarbij uiteindelijk jonge De Wannemacker de beslissende misser achter zijn naam kreeg. Toch weigert Heymans met de vinger te wijzen naar het jeugdproduct.

“Waarom hij de vijfde penalty nam? Omdat hij een supertalent is en iemand waarin de club enorm gelooft”, benadrukte Heymans. “Hij wilde die bal nemen en ik had daar het volste vertrouwen in.”

De aanvaller prijst vooral de moed van zijn jonge ploegmaat. “Als je geen verantwoordelijkheid neemt, kan je ook niet missen”, besloot Heymans. “Voor hem is dit enorm zuur op zo’n belangrijk moment, maar we kunnen hem absoluut niets verwijten.”

