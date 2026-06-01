Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

RWDM speelt zijn laatste juridische troef uit, want ze worden met een faillissement bedreigd door de voormalige eigenaar. De club uit Molenbeek vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan om lopende procedures te laten bevriezen, de schulden te spreiden en zo het stamnummer te redden.

RWDM Brussels probeert een nieuwe manoeuvre om zijn overleving te verzekeren. De Brusselse club, die al maanden met grote financiële problemen kampt, start een juridische procedure om te voorkomen dat de situatie verder verslechtert. De advocaat van de Molenbeekse club, Guy San Bartolome, maakte die cruciale beslissing zondagmiddag officieel.

Maandag zullen de Molenbeekse bestuurders een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie indienen bij de ondernemingsrechtbank van Brussel. Als dat wordt aanvaard, wordt de faillissementsprocedure, die dezelfde dag zou worden behandeld, opgeschort.

RWDM probeert tijd te winnen

Die aanvraag moet de club wat ademruimte geven. Een gerechtelijke reorganisatie laat bijvoorbeeld toe om de terugbetaling van schulden over een langere periode te spreiden en de activiteiten voort te zetten terwijl men zoekt naar een duurzame oplossing. Dankzij dit beschermingsmechanisme zou Molenbeek kunnen hopen op een vermindering van het bedrag van bepaalde vorderingen.

De problemen van de club zijn niet van gisteren. Gauthier Ganaye eist 1,2 miljoen euro aan vergoedingen na zijn ontslag in maart 2024. Die vordering heeft geleid tot de inleiding van de faillissementsprocedure. De voormalige CEO vraagt zijn verbrekingsvergoedingen al maanden op.

Hoe loopt het af voor RWDM?

De tijd dringt voor RWDM, dat zijn proflicentie kwijt is en volgend seizoen in de Eerste Amateurklasse zal moeten aantreden. De gesprekken lopen verder met meerdere overnamekandidaten. Thierry Dailly en vertegenwoordigers van de Engelse Eagle-groep zouden tot de geïnteresseerden behoren.





De Brusselse club eindigde 13e in de Challenger Pro League, ver onder de ambities die bij de seizoensstart werden uitgesproken. Een teleurstellende klassering die de problemen van de afgelopen maanden alleen maar heeft versterkt.