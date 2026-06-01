LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen
In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.
Neymar speelt niet in monsterzege, maar is toch de ster
Brazilië heeft met een overtuigende overwinning extra vertrouwen opgedaan richting het WK. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti haalde het met duidelijke 6-2-cijfers van Panama en liet daarbij vooral aanvallend een sterke indruk na.
Vinícius Júnior was de absolute uitblinker bij de Goddelijke Kanaries. De flankaanvaller van Real Madrid opende al na 58 seconden de score met een knappe knal van buiten de zestien en voegde later ook nog een assist toe aan zijn sterke prestatie. Daarnaast vonden ook Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago en Danilo de weg naar doel.
Toch kende Brazilië geen perfecte avond. Matheus Cunha werkte voor rust ongelukkig in eigen doel, terwijl Carlos Harvey Panama in de slotfase nog een extra eretreffer schonk. Na afloop ging de aandacht bij de Panamese spelers opvallend genoeg vooral naar Neymar. De Braziliaanse vedette, die na drie jaar terugkeerde in de selectie maar nog geblesseerd is en niet speelde, moest uitgebreid poseren voor foto’s met de tegenstander.
FIFA pakt opvallende truc aan op WK: tactische keepersblessures leveren niets meer op
Op het komende WK zullen ploegen niet langer voordeel kunnen halen uit een opvallende tactische truc die de voorbije seizoenen geregeld opdook: de zogenaamde ‘tactische keepersblessure’. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde namelijk een nieuwe spelregel aan die dergelijke situaties moet verhinderen.
De maatregel maakt deel uit van een bredere reeks wijzigingen die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van kracht zullen zijn.
De aanleiding is duidelijk. In verschillende competities ontstond de voorbije jaren een trend waarbij doelmannen op strategische momenten met een vermeende blessure gingen zitten. Terwijl de keeper verzorgd werd, maakten trainers gebruik van de spelonderbreking om hun volledige ploeg naar de zijlijn te roepen voor extra instructies of een snelle tactische bijsturing.
Keepersbehandeling steeds meer gebruikt als time-out
Dat zal op het WK niet langer mogelijk zijn. Volgens de nieuwe richtlijn mogen veldspelers zich bij een behandeling van de doelman niet meer richting bank of zijlijn begeven. Wanneer een keeper medische verzorging krijgt, moeten de spelers blijven staan op de plaats waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.
Zo wil de FIFA vermijden dat medische onderbrekingen gebruikt worden als verkapte time-outs. De discussie over dergelijke situaties laaide de voorbije seizoenen meermaals op. In Nederland was er recent nog een opvallend voorbeeld tijdens het duel tussen AZ en SC Heerenveen.
De nieuwe richtlijn rond keepersblessures staat niet op zichzelf. De FIFA en de internationale spelregelcommissie blijven sleutelen aan het reglement om wedstrijden vlotter en consistenter te laten verlopen.
Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de VAR extra bevoegdheden krijgt. Videoscheidsrechters mogen voortaan ook tussenkomen bij bepaalde situaties rond een tweede gele kaart en bij beslissingen over hoekschoppen.
Met de nieuwste ingreep wil Collina nu ook komaf maken met een fenomeen dat volgens velen steeds vaker als tactisch hulpmiddel werd misbruikt.
