LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

Johan Walckiers
In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.

Neymar speelt niet in monsterzege, maar is toch de ster

Brazilië heeft met een overtuigende overwinning extra vertrouwen opgedaan richting het WK. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti haalde het met duidelijke 6-2-cijfers van Panama en liet daarbij vooral aanvallend een sterke indruk na.

Vinícius Júnior was de absolute uitblinker bij de Goddelijke Kanaries. De flankaanvaller van Real Madrid opende al na 58 seconden de score met een knappe knal van buiten de zestien en voegde later ook nog een assist toe aan zijn sterke prestatie. Daarnaast vonden ook Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago en Danilo de weg naar doel.

Toch kende Brazilië geen perfecte avond. Matheus Cunha werkte voor rust ongelukkig in eigen doel, terwijl Carlos Harvey Panama in de slotfase nog een extra eretreffer schonk. Na afloop ging de aandacht bij de Panamese spelers opvallend genoeg vooral naar Neymar. De Braziliaanse vedette, die na drie jaar terugkeerde in de selectie maar nog geblesseerd is en niet speelde, moest uitgebreid poseren voor foto’s met de tegenstander.

FIFA pakt opvallende truc aan op WK: tactische keepersblessures leveren niets meer op

Op het komende WK zullen ploegen niet langer voordeel kunnen halen uit een opvallende tactische truc die de voorbije seizoenen geregeld opdook: de zogenaamde ‘tactische keepersblessure’. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde namelijk een nieuwe spelregel aan die dergelijke situaties moet verhinderen.

De maatregel maakt deel uit van een bredere reeks wijzigingen die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van kracht zullen zijn.

De aanleiding is duidelijk. In verschillende competities ontstond de voorbije jaren een trend waarbij doelmannen op strategische momenten met een vermeende blessure gingen zitten. Terwijl de keeper verzorgd werd, maakten trainers gebruik van de spelonderbreking om hun volledige ploeg naar de zijlijn te roepen voor extra instructies of een snelle tactische bijsturing.

Keepersbehandeling steeds meer gebruikt als time-out

Dat zal op het WK niet langer mogelijk zijn. Volgens de nieuwe richtlijn mogen veldspelers zich bij een behandeling van de doelman niet meer richting bank of zijlijn begeven. Wanneer een keeper medische verzorging krijgt, moeten de spelers blijven staan op de plaats waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.

Zo wil de FIFA vermijden dat medische onderbrekingen gebruikt worden als verkapte time-outs. De discussie over dergelijke situaties laaide de voorbije seizoenen meermaals op. In Nederland was er recent nog een opvallend voorbeeld tijdens het duel tussen AZ en SC Heerenveen.

De nieuwe richtlijn rond keepersblessures staat niet op zichzelf. De FIFA en de internationale spelregelcommissie blijven sleutelen aan het reglement om wedstrijden vlotter en consistenter te laten verlopen.

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de VAR extra bevoegdheden krijgt. Videoscheidsrechters mogen voortaan ook tussenkomen bij bepaalde situaties rond een tweede gele kaart en bij beslissingen over hoekschoppen.

Met de nieuwste ingreep wil Collina nu ook komaf maken met een fenomeen dat volgens velen steeds vaker als tactisch hulpmiddel werd misbruikt.

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

11:30
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar... Analyse

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

