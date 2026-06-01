Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Johan Walckiers
Mexico heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK 2026, dat van 11 juni tot en met 19 juli plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada én in eigen land.

Bondscoach Javier Aguirre heeft 26 spelers geselecteerd die de Mexicaanse kleuren zullen verdedigen op het WK 2026. De voormalige doelman van Standard Luik, Guillermo Ochoa, is inderdaad geselecteerd om zijn zesde WK te spelen.

Hij schrijft officieel geschiedenis als de eerste doelman in de voetbalgeschiedenis die voor zes verschillende WK-edities wordt opgeroepen en nestelt zich daarmee naast Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Guillermo Ochoa, die na het toernooi met pensioen gaat, profiteert van de blessure van Luis Angel Malagon om bij de Mexicaanse selectie te komen.

Er staat één speler uit de Jupiler Pro League in de selectie. Het gaat om de Anderlecht-flankspeler César Huerta, die op het einde van het seizoen terugkeerde na lange tijd out te zijn geweest met een schaambeenblessure. Raúl Jiménez (Fulham) en Santiago Giménez (AC Milan) zijn eveneens gewoon aanwezig in de selectie.

Opvallend is ook de aanwezigheid van een piepjonge speler. Gilberto Mora (Club Tijuana), geboren in oktober 2008 en amper 17 jaar oud, is geselecteerd. Alexis Vega (Toluca), twijfelachtig wegens een knieblessure, staat uiteindelijk ook op de Mexicaanse lijst voor het WK.

Dezelfde openingsmatch als in 2010

Mexico neemt het in de openingswedstrijd op tegen Zuid-Afrika op donderdag 11 juni om 21u00. Die affiche is een remake van de openingsmatch van het WK 2010, waar beide ploegen eveneens op 11 juni tegenover elkaar stonden. De Mexicanen zitten in groep A samen met de Bafana Bafana, Zuid-Korea en Tsjechië.

België speelde begin april een oefenwedstrijd tegen Mexico. Beide ploegen gingen met een gelijkspel uit elkaar (1-1). Jorge Sánchez opende de score voor de Mexicanen (18e) voordat Dodi Lukébakio gelijkmaakte (45e). In de voorbereiding op het toernooi deze zomer trof Mexico zondag al Australië (1-0 zege).

Aanstaande vrijdag werken de mannen van Javier Aguirre nog een laatste oefenmatch af tegen Servië. De Serviërs gingen zondag trouwens onderuit tegen een WK-ploeg. Ze verloren verrassend met 3-0 van Kaapverdië, dat recent het kleinste land werd dat zich voor een WK plaatste.

De volledige selectie van Mexico voor het WK 2026

Doelmannen

Raúl Rangel (Guadalajara)
Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Verdedigers

Israel Reyes (América)
Jorge Sánchez (PAOK)
César Montes (Lokomotiv Moskou)
Johan Vásquez (Genua)
Jesús Gallardo (Toluca)
Mateo Chávez (Alkmaar)

Middenvelders

Edson Álvarez (West Ham)
Luis Romo (Guadalajara)
Obed Vargas (Atlético Madrid)
Brian Gutiérrez (Guadalajara)
Orbelín Pineda (AEK Athene)
Erik Lira (Cruz Azul)
Gilberto Mora (Tijuana)
César Huerta (Anderlecht)
Álvaro Fidalgo (Real Betis)
Luis Chávez (Dynamo Moskou)

Aanvallers

Roberto Alvarado (Guadalajara)
Alexis Vega (Toluca)
Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)
Santiago Giménez (AC Milan)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Guadalajara)
Raúl Jiménez (Fulham)

