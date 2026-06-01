Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Bij Anderlecht worden de eerste belangrijke knopen voor het nieuwe seizoen doorgehakt. De Brusselaars hebben beslist om de aankoopopties van Moussa Diarra en Mathys Angély niet te lichten.

De beslissingen passen binnen de evaluatie van de kern die momenteel wordt uitgevoerd door technisch directeur Antoine Sibierski. De Fransman wil de defensie deze zomer verder hervormen en mikt op de komst van twee nieuwe centrale verdedigers, schrijft HLN.

Diarra overtuigde niet volledig

Moussa Diarra werd tijdens de wintermercato gehuurd van het Spaanse Deportivo Alavés. De Malinese verdediger kreeg meteen het vertrouwen en stond in zijn vijftien wedstrijden voor Anderlecht telkens aan de aftrap.

Met zijn fysieke présence bracht hij extra kracht en agressiviteit in de achterhoede, maar opbouwend bleek hij minder goed aan te sluiten bij het spel dat Anderlecht wil brengen. Bovendien bleven enkele pijnlijke momenten hangen.

Zo pakte Diarra rood in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp en ging hij ook zwaar in de fout bij een van de doelpunten in de verloren bekerfinale tegen Union. Anderlecht zag uiteindelijk onvoldoende redenen om de aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro te activeren. De verdediger keert daardoor terug naar Alavés.

Ook Angély mag vertrekken

Hetzelfde verdict geldt voor Mathys Angély. De 19-jarige Fransman werd gehuurd van VfL Wolfsburg en kreeg in de Champions' Play-offs de kans om zich te tonen.





Angély liet aan de bal geregeld interessante zaken zien en beschikt over technische kwaliteiten die passen binnen het profiel dat Anderlecht zoekt. Defensief kwam hij echter nog tekort voor het niveau waarop paars-wit wil meedraaien.

In verschillende wedstrijden had hij het moeilijk tegen ervaren aanvallers. Zo scoorde hij een ongelukkig eigen doelpunt tegen Club Brugge en kende hij ook een lastige avond tijdens de slotwedstrijd tegen Union. Anderlecht heeft daarom beslist om niet verder te gaan met het jonge talent.

Grote kuis achterin

Met het vertrek van Diarra en Angély loopt het aantal verdedigers dat terugkeert naar zijn moederclub verder op. Eerder werd al duidelijk dat Anderlecht ook de aankoopopties van Coba da Costa en Mihajlo Ilić niet zou lichten.

Daardoor ontstaat achterin heel wat ruimte voor nieuwe gezichten. Sibierski wil de defensieve linie tijdens de zomermercato versterken en is actief op zoek naar twee centrale verdedigers die meteen een meerwaarde kunnen betekenen voor het eerste elftal.

Vázquez opnieuw op Neerpede

Niet alle huurspelers verdwijnen echter uit beeld. Luis Vázquez staat voorlopig opnieuw op de loonlijst van Anderlecht. Getafe heeft namelijk beslist om de Argentijnse spits niet definitief over te nemen.

Daardoor keert Vázquez deze zomer terug naar Brussel. Of hij ook volgend seizoen deel zal uitmaken van de A-kern, is voorlopig nog niet duidelijk. Dat dossier zal de komende weken verder worden bekeken.