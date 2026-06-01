Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Anderlecht worden de eerste belangrijke knopen voor het nieuwe seizoen doorgehakt. De Brusselaars hebben beslist om de aankoopopties van Moussa Diarra en Mathys Angély niet te lichten.

De beslissingen passen binnen de evaluatie van de kern die momenteel wordt uitgevoerd door technisch directeur Antoine Sibierski. De Fransman wil de defensie deze zomer verder hervormen en mikt op de komst van twee nieuwe centrale verdedigers, schrijft HLN.

Diarra overtuigde niet volledig

Moussa Diarra werd tijdens de wintermercato gehuurd van het Spaanse Deportivo Alavés. De Malinese verdediger kreeg meteen het vertrouwen en stond in zijn vijftien wedstrijden voor Anderlecht telkens aan de aftrap.

Met zijn fysieke présence bracht hij extra kracht en agressiviteit in de achterhoede, maar opbouwend bleek hij minder goed aan te sluiten bij het spel dat Anderlecht wil brengen. Bovendien bleven enkele pijnlijke momenten hangen.

Zo pakte Diarra rood in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp en ging hij ook zwaar in de fout bij een van de doelpunten in de verloren bekerfinale tegen Union. Anderlecht zag uiteindelijk onvoldoende redenen om de aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro te activeren. De verdediger keert daardoor terug naar Alavés.

Ook Angély mag vertrekken

Hetzelfde verdict geldt voor Mathys Angély. De 19-jarige Fransman werd gehuurd van VfL Wolfsburg en kreeg in de Champions' Play-offs de kans om zich te tonen.

Angély liet aan de bal geregeld interessante zaken zien en beschikt over technische kwaliteiten die passen binnen het profiel dat Anderlecht zoekt. Defensief kwam hij echter nog tekort voor het niveau waarop paars-wit wil meedraaien.

In verschillende wedstrijden had hij het moeilijk tegen ervaren aanvallers. Zo scoorde hij een ongelukkig eigen doelpunt tegen Club Brugge en kende hij ook een lastige avond tijdens de slotwedstrijd tegen Union. Anderlecht heeft daarom beslist om niet verder te gaan met het jonge talent.

Grote kuis achterin

Met het vertrek van Diarra en Angély loopt het aantal verdedigers dat terugkeert naar zijn moederclub verder op. Eerder werd al duidelijk dat Anderlecht ook de aankoopopties van Coba da Costa en Mihajlo Ilić niet zou lichten.

Daardoor ontstaat achterin heel wat ruimte voor nieuwe gezichten. Sibierski wil de defensieve linie tijdens de zomermercato versterken en is actief op zoek naar twee centrale verdedigers die meteen een meerwaarde kunnen betekenen voor het eerste elftal.

Vázquez opnieuw op Neerpede

Niet alle huurspelers verdwijnen echter uit beeld. Luis Vázquez staat voorlopig opnieuw op de loonlijst van Anderlecht. Getafe heeft namelijk beslist om de Argentijnse spits niet definitief over te nemen.

Daardoor keert Vázquez deze zomer terug naar Brussel. Of hij ook volgend seizoen deel zal uitmaken van de A-kern, is voorlopig nog niet duidelijk. Dat dossier zal de komende weken verder worden bekeken.

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

