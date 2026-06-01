RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd
Voor RWDM Brussels breekt een cruciale dag aan. De Brusselse club verschijnt maandag voor de ondernemingsrechtbank, waar beslist moet worden over de toekomst van de traditieclub. Om een faillissement te vermijden zal RWDM een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie indienen.
RWDM krijgt uitstel: beslissing over toekomst verschoven naar eind juni
RWDM heeft voorlopig een faillissement kunnen afwenden. De Brusselse ondernemingsrechtbank besliste maandag om de zaak uit te stellen tot 29 juni, waardoor de club extra tijd krijgt om een oplossing te vinden voor haar financiële problemen.
De Molenbekenaars hopen nog steeds op een overname. Voormalig voorzitter en hoofdaandeelhouder Thierry Dailly geldt daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Een succesvolle overname zou RWDM toelaten om zijn schuldenlast te herstructureren en terugbetalingen over een langere periode te spreiden.
Het uitstel is een belangrijke opsteker voor de club, die de voorbije maanden van crisis naar crisis ging. Op sportief vlak kreeg RWDM recent nog een zware klap toen het in beroep geen licentie voor Eerste klasse B kreeg. De toekomst van de club blijft daardoor bijzonder onzeker, maar voorlopig blijft RWDM wel nog in leven.
De procedure moet de faillissementsaanvraag tijdelijk opschorten en de club extra ademruimte geven om een oplossing te vinden voor haar financiële problemen. Volgens de advocaat heeft het verzoek één duidelijk doel: het voortbestaan van RWDM verzekeren.
Probleem met ex-CEO Gauthier Ganaye
De huidige juridische situatie ontstond nadat voormalig CEO Gauthier Ganaye een faillissementsprocedure opstartte tegen de club. Ganaye eist nog steeds een ontslagvergoeding nadat hij in maart 2024 aan de kant werd geschoven. Omdat er geen akkoord werd bereikt met clubeigenaar John Textor, besloot hij de zaak voor de rechtbank te brengen.
RWDM kreeg eerder al uitstel van de rechtbank om een oplossing uit te werken. De zaak werd verschoven naar 1 juni, waardoor de club bijkomende tijd kreeg om investeerders te zoeken en een reddingsplan uit te werken.
Dat bleek echter geen eenvoudige opdracht. De voorbije maanden voerde RWDM gesprekken met verschillende kandidaat-overnemers, maar een definitieve overeenkomst bleef uit. Volgens verschillende bronnen werden onderhandelingen bemoeilijkt doordat eigenaar John Textor op het laatste moment bijkomende financiële voorwaarden zou hebben gesteld.
Financiële situatie RWDM zorgwekkend
Ondertussen blijft de financiële situatie van de club bijzonder zorgwekkend. RWDM kampte het voorbije seizoen met aanzienlijke schulden en mocht daardoor geen inkomende transfers afronden. De onzekerheid woog zwaar op de werking van de club.
Mocht de rechtbank instemmen met een gerechtelijke reorganisatie, dan krijgt RWDM de mogelijkheid om schulden gespreid terug te betalen en mogelijk zelfs een deel ervan te laten herstructureren. Daarnaast kunnen de gesprekken met geïnteresseerde investeerders worden voortgezet. Namen die daarbij circuleren zijn onder meer voormalig clubeigenaar Thierry Dailly en vertegenwoordigers van de Eagle-groep.
Een faillissement zou daarentegen zware gevolgen hebben voor de spelers, medewerkers, supporters en jeugdwerking van de club. De uitspraak van de rechtbank kan dan ook bepalend worden voor het voortbestaan van een van de bekendste clubs uit het Brusselse voetbal.
