Brandon Morren
Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam
Davide Ancelotti begint bij LOSC aan zijn eerste grote opdracht als hoofdtrainer in Europa. De zoon van Carlo Ancelotti tekent voor twee seizoenen in Lille en krijgt er meteen enkele Rode Duivels onder zijn hoede.

LOSC nam op 25 mei afscheid van trainer Bruno Genesio. Na 99 wedstrijden moest de Fransman zijn koffers pakken. Enkele dagen later heeft de Franse club zijn nieuwe hoofdcoach aangesteld, en die komt met een grote naam.

Davide Ancelotti, de zoon van Carlo Ancelotti, neemt het roer over bij de club uit Lille. Dat maakte LOSC bekend via zijn officiële kanalen. De 36-jarige Italiaanse coach, die al ervaring opdeed bij enkele van de grootste clubs en nationale ploegen ter wereld, tekent een contract voor twee seizoenen.

Davide Ancelotti stond vaak naast de zijlijn aan de zijde van zijn vader. De twee werkten samen bij onder meer PSG, Bayern München, Napoli, Everton en Real Madrid. Een betere mentor kon hij eigenlijk niet hebben terwijl hij ook meteen zag hoe het er aantoe gaat bij de allergrootste clubs ter wereld. 

Zelf reageerde Ancelotti al heel gelukkig op zijn aanstelling. “Ik ben heel trots en gelukkig, en ik wil voorzitter Olivier Létang bedanken voor zijn vertrouwen en voor deze kans. We hebben veel met elkaar gesproken en ik voelde een menselijke klik, met ideeën en waarden die op één lijn liggen."

"Het project van LOSC past bij mij: met een duidelijke identiteit, hoge eisen en hard werk. Het is een serieuze, ambitieuze en competitieve club, die regelmatig aanwezig is op het Europese toneel. Het is voor mij een eer om vandaag LOSC te mogen vertegenwoordigen", besluit de Italiaanse coach.

In Lille wordt hij op die manier ook trainer van heel wat Rode Duivels. Momenteel zijn Thomas Meunier (al zoekt hij naar behoudens een enorme verrassing andere oorden op), Nathan Ngoy en Mathias Fernandez-Pardo actief bij de club. 

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

