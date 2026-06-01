Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Amadou Onana maakt zich op voor zijn tweede WK met België. De Belgische speler hoopt het WK zonder spijt af te werken en als de Rode Duivels wereldkampioen worden, is hij bereid iets geks te doen.

Voor hem is een goed WK er eentje zonder spijt: "Ik denk dat er bij de vorige campagnes telkens een bittere nasmaak was. In 2024 deed het iets minder pijn – ook al was het niet leuk om uitgeschakeld te worden door Frankrijk – omdat we maar met 1-0 verloren en we zeker niet onderdeden."

"Maar het klopt dat onze uitschakeling al in de groepsfase in 2022 behoorlijk onverwacht was. Toch hoop ik die competitie te gebruiken om dit WK op een positieve manier aan te pakken", voegde hij eraan toe in een gesprek met onze collega's van Sudinfo.

Rudi Garcia sprak onlangs nog over een grenzeloze ambitie voor België. "Je moet het doel en de ambitie van elkaar scheiden. De ambitie – in elk geval de mijne – kent geen grenzen, en dat is wat ik mijn spelers wil meegeven. We mogen dromen, dat is ambitie: zo ver mogelijk raken in dit toernooi. En daarna zien we wel wat er gebeurt", zei hij in het programma Télèfoot.

Hoe interpreteert Amadou Onana dat? "Volgens mijn persoonlijke interpretatie betekent het dat België enorm veel talent heeft om te tonen en dat deze ploeg niet bang moet zijn om naar het WK te trekken. Welke tegenstander we ook treffen: we moeten die recht in de ogen kijken, we hoeven ons niet te verstoppen. We kunnen heel mooie dingen laten zien. Maar tegelijk moeten we ook met beide voeten op de grond blijven."

Amadou Onana klaar om zijn hoofd kaal te scheren als België het WK wint

Lees ook... 🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken›

Als België wereldkampioen wordt, is Amadou Onana bereid om iets zot te doen: "Ik ga niets té krankzinnigs zeggen, want het is ook niet onmogelijk. Kom, ik zeg het gewoon: als België de Wereldbeker wint, scheer ik mijn hoofd kaal. Echt kaal, 0 millimeter. Of ik laat mijn haar verven, iets wat nog nooit gezien is!"