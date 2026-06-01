Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Logischerwijs namen Zeno Debast en Leandro Trossard niet deel aan de laatste groepstraining van de Rode Duivels op Belgische bodem voor het vertrek naar Kroatië. Romelu Lukaku trainde wel mee, terwijl ook Maarten Vandevoordt aanwezig was.

Maandag trainden de Rode Duivels voor de laatste keer op Belgische bodem. Daarna nemen ze het vliegtuig richting Rijeka, waar woensdag 3 juni een oefenwedstrijd tegen Kroatië op het programma staat.

Voor die training moest Rudi Garcia logischerwijs twee spelers missen. De eerste is Leandro Trossard, die zaterdagavond in Boedapest nog de Champions League-finale speelde tegen Paris Saint-Germain. Zondag vierde hij bovendien in het centrum van Londen samen met zijn ploegmaats de Premier League-titel van Arsenal.

Volgens Het Nieuwsblad kreeg de 31-jarige flankaanvaller enkele dagen rust. Trossard zal woensdag dus normaal gezien niet in actie komen tegen Kroatië, maar zou wel opnieuw in beeld moeten komen voor de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels, zaterdag in Brussel tegen Tunesië.

Trossard en Debast ontbreken, Lukaku en Vandevoordt trainen mee

Ook Zeno Debast was maandag afwezig. De centrale verdediger van Sporting CP is wel aangekomen in Tubeke, maar herstelt nog van een dijbeenblessure die hij op het einde van het seizoen bij zijn Portugese club opliep.

De voormalige verdediger van Anderlecht reist mee naar de Verenigde Staten, maar zou pas vanaf een eventuele zestiende finale inzetbaar zijn. Maarten Vandevoordt stapt uiteindelijk niet mee op het vliegtuig van de Rode Duivels, maar was maandag wel aanwezig. Hij haalde de definitieve selectie van Rudi Garcia niet.





Romelu Lukaku trainde dan weer min of meer normaal mee. De aanvaller van Napoli blijft bemoedigende signalen geven na een seizoen vol blessureleed. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij op 15 juni tegen Egypte aan de aftrap verschijnt.