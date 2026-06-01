Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië
Foto: © photonews
Word fan van België! 2635

Logischerwijs namen Zeno Debast en Leandro Trossard niet deel aan de laatste groepstraining van de Rode Duivels op Belgische bodem voor het vertrek naar Kroatië. Romelu Lukaku trainde wel mee, terwijl ook Maarten Vandevoordt aanwezig was.

Maandag trainden de Rode Duivels voor de laatste keer op Belgische bodem. Daarna nemen ze het vliegtuig richting Rijeka, waar woensdag 3 juni een oefenwedstrijd tegen Kroatië op het programma staat.

Voor die training moest Rudi Garcia logischerwijs twee spelers missen. De eerste is Leandro Trossard, die zaterdagavond in Boedapest nog de Champions League-finale speelde tegen Paris Saint-Germain. Zondag vierde hij bovendien in het centrum van Londen samen met zijn ploegmaats de Premier League-titel van Arsenal.

Volgens Het Nieuwsblad kreeg de 31-jarige flankaanvaller enkele dagen rust. Trossard zal woensdag dus normaal gezien niet in actie komen tegen Kroatië, maar zou wel opnieuw in beeld moeten komen voor de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels, zaterdag in Brussel tegen Tunesië.

Trossard en Debast ontbreken, Lukaku en Vandevoordt trainen mee

Ook Zeno Debast was maandag afwezig. De centrale verdediger van Sporting CP is wel aangekomen in Tubeke, maar herstelt nog van een dijbeenblessure die hij op het einde van het seizoen bij zijn Portugese club opliep.

De voormalige verdediger van Anderlecht reist mee naar de Verenigde Staten, maar zou pas vanaf een eventuele zestiende finale inzetbaar zijn. Maarten Vandevoordt stapt uiteindelijk niet mee op het vliegtuig van de Rode Duivels, maar was maandag wel aanwezig. Hij haalde de definitieve selectie van Rudi Garcia niet.

Romelu Lukaku trainde dan weer min of meer normaal mee. De aanvaller van Napoli blijft bemoedigende signalen geven na een seizoen vol blessureleed. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij op 15 juni tegen Egypte aan de aftrap verschijnt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Leandro Trossard
Zeno Debast

Meer nieuws

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

16:30
Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

15:30
1
Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

14:50
3
"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

16:00
Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

13:00
De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

12:30
6
Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

13:20
🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

12:00
Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

14:20
4
FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

11:30
13
Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

13:30
Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

12:50
Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

11:04
8
RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

10:55
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

10:30
4
Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

09:30
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

09:00
3
Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

07:30
9
Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

08:30
5
LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

07:46
1
Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

08:00
Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

07:00
13
Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

06:30
KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

22:40
16
'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

23:00
Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

18:30
Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

22:00
19
Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

22:20
1
En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

21:26
🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

21:00
7
Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

20:30
3
Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

20:00
3
Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

19:30
2
Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

17:00
🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

19:00
Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

18:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop Dirk1897 Dirk1897 over De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent Dirk1897 Dirk1897 over Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep FCBalto FCBalto over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Madeiros Madeiros over Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde" Stigo12 Stigo12 over De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels TIGERMANIA TIGERMANIA over Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging TIGERMANIA TIGERMANIA over Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta pief pief over Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved