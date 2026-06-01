Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Aernout Van Lindt
KAA Gent wist tegen KRC Genk alsnog een Europees ticket af te dwingen voor volgend seizoen. Rik De Mil was dan ook een tevreden coach, al beseft hij dat er nog werkpunten zijn. En hij kijkt ook naar het bestuur van KAA Gent.

"We zijn absoluut opgelucht dat we deze wedstrijd tot een goed einde hebben gebracht", aldus Rik De Mil in zijn analyse na de zege tegen KRC Genk na strafschoppen. "We hebben ervoor geknokt sinds de winterstop, elke wedstrijd het maximale eruit proberen te halen. En dat heeft deze groep echt wel gedaan."

"Het was een zware race naar de Champions' Play-offs en we hebben ook moeten knokken in die play-offs. Er was heel wat negativiteit soms rondom ons vanuit de buitenwereld, maar dat heeft ons gesterkt om nog beter te doen."

KAA Gent haalt Europees ticket, maar er is nog werk aan de winkel

"Ja, we hadden geoefend op strafschoppen. Of dat geholpen heeft? Als je wint, kan je dat zeggen, maar het is op training altijd anders dan als de stress erop staat. Ze hebben het fantastisch gedaan", wilde de coach ook pluimen op de hoed van zijn spelers steken.

Rest de vraag: wat gaat er deze zomer gebeuren? "De voorbereiding zal kort zijn, een viertal weken voor de eerste Europese wedstrijd. We hebben zo gevochten voor Europees voetbal, dus moeten we op dat moment ook klaar zijn voor Europees voetbal."

Rik De Mil beseft dat KAA Gent nog stappen moet zetten

En dus lijken er ook een aantal nieuwkomers te mogen worden verwacht om een nog sterkere kern samen te stellen: "Ik zie nog zeer veel werk. Deze groep moet beter worden, versterkt worden. We moeten klaar zijn voor volgend seizoen."

"Ik zie een bestuur dat erin mee wil gaan en wil investeren, dus ik ben heel blij daarmee. We moeten een ploeg worden die rechtstreeks Europees voetbal kan afdwingen en dus de top-4 haalt. Nu zijn we een ploeg voor de top-5 of top-6. We moeten nog stappen maken."

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

DIW gaat helemaal los over 'elke voetbalpodcast ooit' en het gebrek aan beelden

OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

