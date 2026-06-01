Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

KAA Gent wist tegen KRC Genk alsnog een Europees ticket af te dwingen voor volgend seizoen. Rik De Mil was dan ook een tevreden coach, al beseft hij dat er nog werkpunten zijn. En hij kijkt ook naar het bestuur van KAA Gent.

"We zijn absoluut opgelucht dat we deze wedstrijd tot een goed einde hebben gebracht", aldus Rik De Mil in zijn analyse na de zege tegen KRC Genk na strafschoppen. "We hebben ervoor geknokt sinds de winterstop, elke wedstrijd het maximale eruit proberen te halen. En dat heeft deze groep echt wel gedaan."

"Het was een zware race naar de Champions' Play-offs en we hebben ook moeten knokken in die play-offs. Er was heel wat negativiteit soms rondom ons vanuit de buitenwereld, maar dat heeft ons gesterkt om nog beter te doen."

KAA Gent haalt Europees ticket, maar er is nog werk aan de winkel

"Ja, we hadden geoefend op strafschoppen. Of dat geholpen heeft? Als je wint, kan je dat zeggen, maar het is op training altijd anders dan als de stress erop staat. Ze hebben het fantastisch gedaan", wilde de coach ook pluimen op de hoed van zijn spelers steken.

Rest de vraag: wat gaat er deze zomer gebeuren? "De voorbereiding zal kort zijn, een viertal weken voor de eerste Europese wedstrijd. We hebben zo gevochten voor Europees voetbal, dus moeten we op dat moment ook klaar zijn voor Europees voetbal."





Rik De Mil beseft dat KAA Gent nog stappen moet zetten

En dus lijken er ook een aantal nieuwkomers te mogen worden verwacht om een nog sterkere kern samen te stellen: "Ik zie nog zeer veel werk. Deze groep moet beter worden, versterkt worden. We moeten klaar zijn voor volgend seizoen."

"Ik zie een bestuur dat erin mee wil gaan en wil investeren, dus ik ben heel blij daarmee. We moeten een ploeg worden die rechtstreeks Europees voetbal kan afdwingen en dus de top-4 haalt. Nu zijn we een ploeg voor de top-5 of top-6. We moeten nog stappen maken."