Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Opta liet zijn supercomputer 10.000 keer voorspellen wie het WK zal winnen. Spanje komt als grootste favoriet uit de bus, terwijl België volgens de berekeningen vooral op een stunt moet hopen.

Het WK komt eraan. Vanaf half juli strijden 48 landen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada om de wereldbeker. Wie volgt Argentinië, de winnaar van 2022, op? De supercomputer van Opta draaide 10.000 simulaties en schuift een duidelijke favoriet naar voren.

Opta-supercomputer duidt duidelijke WK-favoriet aan

Spanje komt als grootste kanshebber uit de berekeningen. De Spanjaarden krijgen 16,1% toegedicht om wereldkampioen te worden en halen in meer dan een kwart van de simulaties de finale. Daarmee staat Spanje net boven de andere traditionele toplanden.

Frankrijk volgt als tweede favoriet. De vicewereldkampioen van 2022 wordt ingeschat op 13% eindwinst en haalt in 21,2% van de simulaties de finale. Engeland staat derde met 11,2% kans op eindwinst, terwijl regerend wereldkampioen Argentinië op 10,4% blijft steken.

Daarna volgen Portugal (7%), Brazilië (6,6%), Duitsland (5,1%), Nederland (3,6%), Noorwegen (3,5%), België (2,4%), Colombia (2,1%), Marokko (1,9%), Uruguay (1,7%), Zwitserland (1,7%), Kroatië (1,6%), Ecuador (1,4%), Japan (1,2%), Verenigde Staten (1,2%), Senegal (1%) en Mexico (1%).

België moet volgens Opta niet te veel hoop koesteren

Voor België zijn de voorspellingen dus niet bepaald rooskleurig. De Rode Duivels halen in 28,9% van de simulaties de kwartfinales, in 12,8% de halve finales en in amper 5,6% de finale. Een eindzege wordt door Opta ingeschat op slechts 2,4%. Nog opvallend: in slechts 35,9% van de 10.000 simulaties van de Opta-supercomputer werd een land voor het eerst wereldkampioen.



Lees ook... Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens›

Toch blijft het uiteraard maar een voorspelling. Een WK kan alle kanten op, zeker met 48 deelnemers en een nieuw format. Vorm van de dag, blessures, loting en penaltyreeksen kunnen alles veranderen. De cijfers geven vooral een indicatie van de verhoudingen voor de aftrap.