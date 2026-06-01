Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

De laatste lijn richting WK is stilaan ingezet. De Rode Duivels gaan nog wat oefenwedstrijden afwerken alvorens ze afreizen naar de USA voor het WK in de USA, Canada en Mexico. De volgende stap is een wedstrijd tegen Kroatië.

De Rode Duivels zijn momenteel in Rijeka, waar ze dinsdagavond een wedstrijd zullen afwerken tegen Kroatië. Een stevige tegenstander, maar dat is een doelbewuste keuze omdat de Rode Duivels willen zien waar ze staan.

"We wilden het opnemen tegen een sterke Europese ploeg, daarom zijn we hier in Kroatië. We hebben goeie ploegen getroffen in de kwalificaties, maar niet van het niveau van Kroatië", aldus Rudi Garcia op zijn persconferentie in Kroatië.

Rudi Garcia spreekt over wedstrijd tegen Kroatië

Daar werd hij geflankeerd door Arthur Theate, maar de meeste vragen gingen toch vooral over een andere Belg: Romelu Lukaku. Die maakte al minuten tegen SL16 achter gesloten deuren in Tubeke, maar is hij ook al klaar voor een duel tegen een land als Kroatië?

Niet om te starten, als het aan de bondscoach ligt. De weg is nog lang volgens Rudi Garcia, al sprak hij ook bemoedigende woorden over de huidige stand van zaken van Big Rom. En dus komen er mogelijk speelminuten dinsdagavond.

Bemoedigende woorden én voorzichtigheid omtrent Romelu Lukaku

"Ik maak me niet ongerust om de blessure die Romelu had, maar hij heeft heel weinig gespeeld de laatste maanden. We moeten het echt stap voor stap doen. Hij is beter dan ik verwacht had, maar hij heeft nog een lange weg te gaan om negentig minuten aan te kunnen."



Lees ook... Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden›

"Hij komt van ver, maar ik ben heel blij dat hij erbij is en dat hij zo gemotiveerd is", aldus Rudi Garcia in zijn analyse volgens Het Laatste Nieuws op de persconferentie in Rijeka. De komende weken zal in de gaten gehouden worden hoeveel minuten Lukaku daadwerkelijk zal krijgen. Een scenario zoals op het WK 2022 willen ze graag vermijden bij de Belgen, dus wordt het zaak om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te kunnen spelen.