OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

Aernout Van Lindt
Sébastien Pocognoli kende een zeer bewogen seizoen bij AS Monaco. Een seizoen dat, als we de Franse pers mogen geloven, geen vervolg zal krijgen. Zijn naam ligt op het kapblok en het is wachten tot het nieuws officieel zal worden.

Het zat er al een paar dagen aan te komen, maar nu is het ook officieel. AS Monaco heeft Sébastien Pocognoli ontslagen als hoofdcoach. De Franse club maakte zijn vertrek maandagavond bekend. Het nieuws werd ondertussen ook al gedeeld op de sociale media van de Monegasken.

Pocognoli was pas sinds oktober vorig jaar aan de slag bij Monaco en het begin was moeizaam voor 'Poco', maar hij kreeg zijn team wel op de rails vanaf februari. Door een slechte eindsprint met amper vijf punten in de laatste zes wedstrijden liep hij alsnog de Champions League mis en dat is hem nu ook fataal geworden. 

AS Monaco heeft al meteen opvolger klaar voor Pocognoli

Volgens Fabrizio Romano, doorgaans erg goed ingelicht, heeft Monaco de knoop ondertussen al doorgehakt: Sébastien Pocognoli zou vervangen worden door de 40-jarige Braziliaan Filipe Luis. Luis werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan onder meer Bayer Leverkusen. Toch zou hij Monaco inmiddels zijn jawoord hebben gegeven en een contract tekenen tot 2028.

Filipe Luis is een bekende naam in het Europese voetbal: hij speelde meer dan 300 wedstrijden voor Atlético Madrid en kwam ook een seizoen uit voor Chelsea, in 2014-2015. Filipe Luis werd pas in 2024 coach en heeft dus nauwelijks meer ervaring dan Pocognoli. Hij stond enkel aan het roer bij CR Flamengo, de club waar hij zijn spelerscarrière afsloot. Met Flamengo won hij de Braziliaanse landstitel en vooral ook de Copa Libertadores in 2025.

Sébastien Pocognoli wist dat hij niet voor de makkelijkste weg koos toen hij Union Saint-Gilloise verliet voor Monaco. Los van die overstap midden in het seizoen, zonder voorbereiding om zijn draai te vinden, stond het vertrouwen bij AS Monaco haaks op dat binnen de Union-groep. Ook de mentaliteit binnen de spelerskern moest veranderen.

Pocognoli en Kevin Mirallas gingen zo door hun moeilijke periode in Frankrijk. Toch leken de Monegasken eindelijk die zo gezochte regelmaat te vinden, met vijf zeges op rij in de Ligue 1, waaronder overwinningen tegen PSG, maar ook Marseille en Lyon.

Maar het seizoenseinde, met slechts één zege in de laatste vijf matchen ging gepaard met een harde vaststelling: als zevende in de eindstand van de Ligue 1 speelt Monaco volgend seizoen geen Champions League en moet het zelfs via de voorrondes proberen de ... Conference League te halen.

Een verdict dat hem duur kan komen te staan. Volgens informatie van Nice Matin zal onze landgenoot volgend seizoen simpelweg niet meer op post zijn. "Hoewel er nog geen beslissing is genomen — voorzitter Dmitri Rybolovlev hakte de knoop nog niet door — lijkt die optie na enkele dagen reflectie wel de huidige tendens." 


Sébastien Pocognoli zal de Monegaskische zomer dus niet overleven, wat de instabiliteit op alle niveaus nog maar eens zou bevestigen. Hij zou dan vertrekken met een balans van net de helft van de behaalde punten. Zet de ex-trainer van Union Saint-Gilloise zich bij de start van de voorbereiding al opnieuw in het zadel met een nieuwe uitdaging?

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

