Brandon Morren
Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen
Arne Engels lijkt voor een interessante transferzomer te staan. De Rode Duivel ligt nog lang vast bij Celtic, maar wordt volgens Sacha Tavolieri gevolgd door clubs uit de Premier League en Serie A.

Arne Engels zou deze zomer weleens een belangrijke transferzomer tegemoet kunnen gaan. De Rode Duivel ligt momenteel nog onder contract bij Celtic tot juni 2028, maar lijkt stilaan na te denken over een volgende stap in zijn carrière. De middenvelder sloot zich recent aan bij het makelaarskantoor DWMA, wat meteen de geruchtenmolen op gang brengt. Dat schrijft Sacha Tavolieri op X.

Die stap wordt gezien als een duidelijke aanwijzing dat Engels zijn opties richting de komende mercato wil bekijken. Na zijn periode bij Celtic voelt hij zich klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Engels maakte de voorbije jaren een sterke ontwikkeling door. Via Club NXT en Augsburg belandde hij bij Celtic, waar hij ervaring opdeed. Zijn profiel blijft interessant: jong, fysiek sterk, technisch onderlegd en is al international bij België geweest.

Volgens Tavolieri houden meerdere ploegen uit de Premier League en de Serie A zijn situatie in de gaten. Onder meer AC Milan zou de naam van Engels op de lijst hebben staan. Een transfer is voorlopig nog niet concreet, maar de interesse toont wel aan dat hij goed in de markt ligt.

Voor Engels zelf wordt het vooral belangrijk om de juiste keuze te maken. Een stap naar de Premier League of Serie A zou sportief aantrekkelijk zijn, maar ook meer concurrentie met zich meebrengen. Eén ding lijkt nu al zeker: Arne Engels wordt een naam om in de gaten te houden tijdens de zomermercato. Dit seizoen kwam de 22-jarige middenvelder maar liefst 46 keer in actie bij Celtic, goed voor 3.100 speeminuten Hij scoorde zeven doelpunten en gaf acht assists. 

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Saint Mirren Saint Mirren
Kilmarnock Kilmarnock 2-2 Dundee Dundee
Dundee United Dundee United 3-2 Livingston Livingston
Aberdeen Aberdeen 2-0 Hibernian Hibernian
Hearts Hearts 3-1 Motherwell Motherwell
Falkirk Falkirk 3-6 Rangers FC Rangers FC

Nieuwste reacties

