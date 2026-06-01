Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

Adnan Januzaj is bij Sevilla op een zijspoor beland en loopt bovendien uit contract. De 31-jarige voormalige Rode Duivel heeft nu van makelaar veranderd. Zijn nieuwe vertegenwoordiger moet hem deze zomer aan een nieuwe, aantrekkelijke uitdaging helpen.

FC Sevilla was een van de grote teleurstellingen van het seizoen in Spanje. De club eindigde pas dertiende in La Liga en hield uiteindelijk maar een kleine voorsprong over op de degradatiezone.

De Andalusiërs beleefden een bijzonder lastig jaar. Supporters blokkeerden onder meer de toegang tot het trainingscomplex en gooiden enkele weken eerder nepgeld naar de spelers op de luchthaven, na een nederlaag op het veld van Mallorca.

In die moeilijke periode zat ook Adnan Januzaj. De Belg kwam eind 2022 over van Real Sociedad, maar werd daarna achtereenvolgens uitgeleend aan Başakşehir en Las Palmas.

Dit seizoen maakte de 31-jarige Belg en voormalige Rode Duivel opnieuw deel uit van de kern van FC Sevilla, maar echt aan spelen kwam hij amper toe. Hij bleef steken op dertien optredens, goed voor slechts 384 minuten in alle competities. Daarin scoorde hij twee keer, allebei in de Copa del Rey tegen CD Toledo in de eerste ronde.

Januzaj verdween daarna helemaal uit beeld. Hij kwam niet in actie in de laatste twaalf competitiewedstrijden en speelde sinds begin maart geen officiële match meer. Geen ideale situatie voor een speler die einde contract is.





Binnen dertig dagen is Januzaj transfervrij. Volgens de Italiaanse journalist Nicolò Schira heeft hij beslist om van makelaar te veranderen en wordt hij voortaan vertegenwoordigd door Fali Ramadani. Het doel is duidelijk: deze zomer een nieuwe, aantrekkelijke uitdaging vinden.