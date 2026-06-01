Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate heeft op een persconferentie, daags voor de wedstrijd tussen Kroatië en België, zijn verhaal gedaan. De centrale verdediger had het onder meer over zijn geblesseerde ploegmaat Zeno Debast, maar ook over de ambities van de Rode Duivels.

De Belgische defensie krijgt een stevige test voorgeschoteld, minder dan twee weken voor de start van het WK. Arthur Theate is zich daarvan bewust en hoopt zich te tonen: "Dit wordt een goede test. Het is een grote ploeg. Dat zijn wij ook en we willen hier een resultaat halen."

Rond Zeno Debast blijft het onzeker. Hij liep op 11 mei tijdens de training bij Sporting een spierblessure op en zal waarschijnlijk pas spelen vanaf de derde wedstrijd van de Rode Duivels, tegen Nieuw-Zeeland. Jammer, ook volgens Theate.

Arthur Theate over ploegmaat Zeno Debast

"Het is spijtig dat Zeno geblesseerd is. Ik hoop dat hij snel terug is. We steunen hem. Maar ook zonder hem is de concurrentie groot. De andere verdedigers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben kwaliteit. Het is cruciaal dat iedereen fit blijft", benadrukte hij maandag op de persconferentie.

"Als je een Wereldbeker speelt, wil je het best mogelijke resultaat halen. We hebben grote spelers die op het hoogste niveau spelen. We willen iets moois neerzetten." En dus wordt het ook zaak om zo fit mogelijk naar het WK te trekken.

Laatste rechte lijn is ingezet richting WK

"We zijn professioneel en kennen intussen ons lichaam, we weten wat we moeten doen en hebben een goeie staf die op elk moment klaar staat voor ons. We moeten zo fris mogelijk aan het WK beginnen, zowel fysiek als mentaal. Herstel wordt belangrijk, zeker ook met de warmte die we kunnen verwachten."



Rudi Garcia moet kiezen tussen Nathan Ngoy, Koni De Winter of Brandon Mechele over wie hij naast Theate in de ploeg zal zetten centraal achterin. Na het duel met Kroatië speelt België zaterdag nog een oefenmatch tegen Tunesië in het Koning Boudewijnstadion. Daarna vertrekken de Rode Duivels op 8 juni naar de Verenigde Staten. Ze beginnen hun toernooi op maandag 15 juni om 21.00 uur tegen Egypte.