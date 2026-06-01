Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Thibaut Courtois keert terug naar het oude nest. Hij gaat namelijk investeren in KRC Genk, de club waar het voor hem allemaal begon als jonge doelman. Het gaat om een minderheidsinvestering en het nieuws is ondertussen officieel gemaakt.

"Thibaut Courtois keert terug naar de club waar zijn voetbalverhaal begon. En hij komt niet met lege handen. Via NXTPLAY, het sport-, media- en technologie-investeringsplatform dat hij mee oprichtte, doet het clubicoon een minderheidsinvestering in KRC Genk. De beslissing werd maandagavond officieel bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van de club."

"Met deze investering verwelkomt KRC Genk zijn eerste externe investeerder sinds de onderbrenging van de voetbalactiviteiten in een aparte voetbalvennootschap begin dit jaar. Die structuurwijziging moet de club toelaten zich strategisch sterker te positioneren in een steeds competitievere internationale voetbalmarkt."

"NXTPLAY, met hoofdzetel in Madrid, is een sport-, media- en technologie-investeringsplatform opgebouwd door een syndicaat van oprichters, atleten en institutionele partners, met een portfolio actief over verschillende geografische markten en sportverticals. KRC Genk wordt het vlaggenschip binnen de voetbalactiviteiten van het platform, verankerd door Thibaut Courtois als medeoprichter en partner, naast de bestaande voetbalinvesteringen van het platform in Le Mans FC en CD Extremadura."

"Dat uitgerekend Thibaut Courtois die eerste partner is, maakt deze stap historisch. De voormalige Genk-doelman en nummer één van de Belgische nationale ploeg kiest resoluut voor de club waar zijn weg naar de wereldtop begon", aldus KRC Genk op haar eigen webstek.

Genks vuur en ambitie

“Ik heb heel mijn leven excellentie nagestreefd. Bij KRC Genk voel ik datzelfde vuur en dezelfde ambitie. Deze investering voelt echt aan als thuiskomen. Met dit engagement wil ik de club verder helpen groeien en haar sportieve ambities kracht bijzetten. Van Limburg naar de top van Europa,” aldus Thibaut Courtois zelf in een reactie.



"Het traject dat KRC Genk de afgelopen decennia heeft afgelegd, is simpelweg indrukwekkend. De club steunt op een stabiele sportieve en financiële basis en beschikt over een topacademy. Ik wil mijn steentje bijdragen om samen verder te groeien. Ik ben hier opgegroeid en heb de kracht van deze club zelf mogen ervaren. Daarom heeft deze investering voor mij niet alleen strategische waarde, maar ook een grote symbolische betekenis."