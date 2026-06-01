KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Bij KRC Genk viel er maandagavond groot nieuws te rapen. Thibaut Courtois investeert namelijk in de Limburgse club. Ondertussen werden ook een aantal andere beslissingen genomen die de stabiliteit moeten vergroten. Zo blijft Dimitri De Condé nog heel lang in Genk.

"Thibaut Courtois keert terug naar de club waar zijn voetbalverhaal begon. En hij komt niet met lege handen. Via NXTPLAY, het sport-, media- en technologie-investeringsplatform dat hij mee oprichtte, doet het clubicoon een minderheidsinvestering in KRC Genk", klonk het eerder al bij KRC Genk.

Maar dat was niet de enige mededeling die ze bij Genk deden maandagavond. Zo werd er ook voor stabiliteit gekozen, door een aantal functies langer vast te leggen. Dimitri De Condé krijgt zelfs een bijzonder lang contract voorgeschoteld.

KRC Genk kiest duidelijk voor stabiliteit

"Tijdens de Algemene Vergadering werden ook verschillende organisatorische beslissingen bevestigd om de continuïteit van de club verder te waarborgen", aldus KRC Genk in een persbericht op de webstek van de Limburgers.

"Sinds het vertrek van Luc Hooybergs nam Peter Croonen de rol van CEO ad interim op. De Algemene Vergadering zette maandagavond het licht op groen voor een definitieve invulling van die functie binnen de dagelijkse werking van KRC Genk. In het kader van goed bestuur neemt voormalig ondervoorzitter Mathieu Cilissen voortaan de rol van voorzitter op. Herman Nys wordt ondervoorzitter."

KRC Genk gaat tot 2035 verder met Dimitri De Condé

"Daarnaast verlengt KRC Genk de samenwerking met Head of Football Dimitri de Condé tot 2035. Daarmee onderstreept de club haar vertrouwen in de sportieve koers en in de expertise die mee aan de basis lag van de investering door Thibaut Courtois en NXTPLAY."

“Dimitri combineert diepgaande voetbalkennis met een sterk bewezen trackrecord in onderhandelingen. Zijn expertise heeft een belangrijke rol gespeeld in de autonome ontwikkeling van KRC Genk en blijft essentieel om ook in de toekomst boven onszelf te blijven uitstijgen,” aldus Peter Croonen over het langdurige contract voor De Condé. De komende jaren krijgt hij dus tijd om te gaan bouwen aan de club.

