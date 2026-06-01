Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Het seizoen zit erop in de Jupiler Pro League. Zondag was er nog de wedstrijd tussen KAA Gent en KRC Genk voor het laatste Europese ticket, maar we gingen toch alvast verder kijken dan dat en al eens terugblikken op het seizoen. En ook uw inbreng is daarbij van grote waarde!

Alle geheimen van de Jupiler Pro League zijn ondertussen ontrafeld, nu KAA Gent zich naar het laatste Europese ticket worstelde. En dus is het hoog tijd om eens te gaan kijken wie nu de meest bepalende spelers zijn van het seizoen.

En dus geven we u graag 'de macht' om aan de slag te gaan met een 'Team van het seizoen'. Welke elf spelers maakten op u de meeste indruk dit seizoen? We starten van een klassieke 4-4-2, maar u kan de opstellingen uiteraard ook aanpassen naar hartenlust naar de opstelling die voor u het meest logisch lijkt.

Stel zelf je dreamteam samen

Helemaal onderaan het artikel zal u een elftal vinden, waar u dus naar hartenlust kan aan gaan sleutelen alvorens uw 'Dreamteam' samen te stellen. Deze feature is nieuw, dus als u technische problemen hebt kan u dat laten weten in de reacties en/of e-mailen.

Ondertussen hebben we ook al een aantal reacties mogen ontvangen, maar voor de mensen die dat nog niet deden willen we graag nog de kans geven dit alsnog te doen. Dit elftal zullen we vervolgens vergelijken met ons eigen elftal onder de redactieleden. Hoeveel overlap zal er zijn?

Doelman

In doel is de man met de meeste clean sheets Kjell Scherpen. Hij kreeg daarvoor een prijs op de Pro League-awards. Ook voor jullie is hij voorlopig de beste doelman van het seizoen met onder meer vijftig procent van de stemmen.





Maar er zijn nog mensen die in aanmerking komen. Denk maar aan Davy Roef van KAA Gent, maar bij jullie ook zeker Nacho Miras van KV Mechelen. Hij kreeg ook al meerdere stemmen achter zijn naam en kan dus nog de inhaalrace inzetten.

Verdediging

In de verdediging laten we het compleet aan u of u kiest voor drie dan wel vier mensen centraal achterin. Zowel bij Club Brugge (Seys, Ordonez, Mechele) als bij Union SG (Sykes, MacAllister, Burgess) hebben we heel wat betrouwbare pionnen zien acteren.

Tot op heden is dat er ook wel aan te zien. Zowel Seys, Mechele als MacAllister kregen al meer dan vijftig procent van de stemmen. Ook Burgess en Ordonez maken echter nog steeds kans om het elftal van het seizoen te gaan halen.

Middenveld

Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken en Raphaël Onedyika - of gezien de play-offs toch Hugo Vetlesen? Club Brugge is niet onlogisch kampioen geworden in de Jupiler Pro League. Toch ziet u ook wel wat heil in Nathan De Cat, de sterkhouder van RSC Anderlecht dit seizoen. Hij zou naast Stankovic en Vanaken terechtkomen op dit moment.

Aanval

Tresoldi werd topschutter, Tzolis werd assistenkoning en tweede in het topschuttersklassement. Een man of 7-8 van Club Brugge in uw droomelftal? Het lijkt erop stilaan, maar ook Khalaili kreeg al zo'n 33 procent van de stemmen achter zich.

U kan een en ander nog aanpassen en mag het allemaal kiezen. Doe het hieronder!