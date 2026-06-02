Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Dit weekend verklaarde Kevin De Bruyne dat het vertrek van Antonio Conte een goede zaak was voor hem en voor Napoli. Daar reageerde Cristian Stellini, de assistent van de Italiaanse coach, behoorlijk fel op. Ook Rudi Garcia kwam daarop terug en nam het op voor de Rode Duivel.

Met amper iets meer dan 1.300 gespeelde minuten in alle competities samen en een balans van vijf goals en vier assists, heeft Kevin De Bruyne allerminst een droomseizoen beleefd bij Napoli, waar hij geen enkele prijs pakte aangezien hij niet had meegedaan aan de Italiaanse Supercup.

Gekweld door een zware hamstringblessure keek de 34-jarige aanvallende middenvelder het grootste deel vanop de tribune toe naar het wisselvallige seizoen van zijn ploegmaats, die hun titel in de Serie A niet wisten te prolongeren. Napoli eindigde de competitie uiteindelijk op de tweede plaats, elf punten achter Inter Milaan.

Aanwezig op de KDB Cup dit weekend liet De Bruyne weten dat hij zich verheugde op het vertrek van Antonio Conte, dat onlangs werd aangekondigd. De assistent van de Italiaanse coach, Cristian Stellini, had daarop vrij fel gereageerd. "Hij heeft me nooit vreugde of enthousiasme overgebracht", zei hij onder meer.

Rudi Garcia ziet een gelukkige Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels

Een begin van een clash, waarna Rudi Garcia maandag in de persconferentie werd bevraagd voor de wedstrijd tussen Kroatië en België in Rijeka. De bondscoach van de Rode Duivels nam het logischerwijs voor zijn beschermeling op.

"Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt bij de nationale ploeg. Toen ik bij de Rode Duivels aankwam, was een van mijn hoofddoelstellingen om onze leiders weer zin te geven om voor het nationale team te spelen. Om hen opnieuw het plezier in het voetbal te laten vinden. En Kevin is bij ons gelukkig."

"Het beeld dat ik van Kevin heb, is dat van Luik. Toen hij na de kwalificatie dat rode truitje aantrok en, ondanks zijn blessure, de helft van het veld overstak om zich met zijn ploegmaats te laten fotograferen. Dat getuigt van zijn motivatie en zijn wil om de Belgische ploeg zo ver mogelijk te brengen, zoals hij in het verleden al deed, en met name tijdens het WK 2018."

Kritisch voor de speelstijl van Napoli, zou Kevin De Bruyne diezelfde problemen niet moeten ondervinden bij de nationale ploeg. "Onze speelstijl past bij Kevin. Wij spelen offensief en collectief voetbal."

"Maar zoals ik eerder zei, een van onze zwaktes is dat we de bal te veel bijhouden en niet agressief genoeg zijn wanneer we hem verliezen. Iedereen moet daarin zijn deel doen. Ik denk dat we op dat vlak ook vooruitgang hebben geboekt", verklaarde Rudi Garcia, die dus vertrouwen heeft in de fysieke, maar vooral mentale, gesteldheid van zijn aanvallende middenvelder in aanloop naar het WK.

