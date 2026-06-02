Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'
Bij Union SG zou het deze zomer wel eens hard kunnen gaan. Christian Burgess gaat er na zes jaar de club verlaten en mogelijk gaan er nog meer spelers vertrekken. Ook uit de defensie, waardoor het nog meer puzzelen zal worden voor David Hubert.

Door het vertrek van Christian Burgess mocht gedacht worden dat er een belangrijkere rol kan worden uitgedokterd voor andere verdedigers bij de Brusselaars. In die optie werd al langer dan vandaag gedacht aan Fedde Leysen.

De 22-jarige centrale verdediger die ook op de linkerflank uit de voeten kan kwam dit seizoen in 39 wedstrijden in totaal tot 2544 speelminuten. Daarmee is hij steeds belangrijker aan het worden voor de Brusselse club waar hij nog tot juni 2029 onder contract ligt.

Zijn marktwaarde is lichtjes gedaald volgens Transfermarkt en bedraagt nu nog vijf miljoen euro - dat is al zes miljoen euro geweest een tijdje geleden. Toch blijft hij voor Union SG met recht en reden een goudhaantje waar veel geld voor kan gevraagd worden.

Een doelpunt, twee assists, maar vooral heel veel verdedigend knappe prestaties waarmee hij Union SG ook aan heel wat clean sheets hielp: het heeft indruk gemaakt in het buitenland. En dus is het niet onlogisch dat er steeds meer aandacht komt voor de verdediger.

In Duitsland wordt zijn naam al langer dan vandaag genoemd. Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt zitten bij de geïnteresseerde clubs, maar volgens Duitse bronnen zou meer dan de helft van de Bundesliga minstens een oogje op hem hebben.

En ook vanuit Italië is er aandacht voor Fedde Leysen. Bologna zou hem steeds nadrukkelijker in het vizier hebben. Daar zouden ze ook aan Viery denken volgens verschillende Italiaanse bronnen, maar Leysen lijkt voorlopig het voornaamste plan te zijn of te worden. Alle scoutingsopdrachten van Bologna leverden positief resultaat op in Brussel. Voor Union zou het wel een nieuwe klap zijn als ze nog een verdediger zouden kwijtspelen.

