Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent

KAA Gent heeft zijn Europees ticket dan toch beet. Daarmee heeft een moeilijk seizoen toch wat glans gekregen. De supporters en analisten waren vaak heel kritisch, maar alles bij elkaar valt het dan toch nog mee. Toch alvast ook volgens coach Rik De Mil.

In sommige analyses voor de start van het seizoen maakte KAA Gent geen kans op een Europees ticket. Hier en daar werden ze zelfs in de lagere middenmoot of zelfs buiten de top-10 gezet, herinnerde Davy Roef zich na het binnenhalen van het Europees ticket.

Al was het wel opnieuw zonder te winnen, want na 90 minuten was het nog altijd 0-0. Vier gemaakte goals in de Champions' Play-offs en ook tot minuut 118 moeten wachten in de barragewedstrijd tegen KRC Genk om te scoren: aanvallend mocht het wat meer zijn.

Analisten hadden vooraf weinig geloof in KAA Gent

"Sommigen plaatsten ons heel laag in de prognoses. We hebben nu toch nog ons doel bereikt met dat Europees ticket. We snakten enorm naar die overwinning na onze Champions' Play-offs en hebben het kunnen doen na strafschoppen.

Vier goals gemaakt in de play-offs, net als vorig seizoen: daarmee staat Gent helemaal onderaan in de geschiedenis van de play-offs. En toch wil Rik De Mil heel duidelijk maken dat dit seizoen niet lijkt op dat van vorig seizoen.

KAA Gent heeft stappen gezet volgens Rik De Mil

"We hebben stappen vooruit gezet, echt wel. Dat zie je niet alleen aan de punten die eigenlijk onvoldoende waren, maar vooral in de competitiviteit en mentaliteit. Ik zie nog zeer veel werk. Deze groep moet beter worden, versterkt worden", gaf Rik De Mil al een hint aan het bestuur.



Lees ook... Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent›

"Onze eerste drie doelstellingen op korte termijn waren de play-offs halen, daarin beter doen dan vorig seizoen en een Europees ticket halen. Daarna is mij gevraagd om een ploeg te bouwen. Als je resultaten wil boeken op langere termijn, dan moet je standvastigheid nastreven. Ik heb vaak gehoord dat het niet veel beter was dan vorig jaar, maar dat is absoluut niet waar."

"Er is een zeer groot verschil op vlak van strijdvaardigheid, competitiviteit tegen veel ploegen, het aantal doelpunten tegen, ... We scoren te weinig, maar we hebben een play-off gespeeld met een totaal ander gezicht als vorig seizoen. We hebben onze doelstellingen op korte termijn gehaald. Die zijn bereikt, maar ik zie nog heel veel werk."