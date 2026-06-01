LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.

Aernout Van Lindt

Selectie van Algerije is bekend

Voor dit WK 2026 heeft Algerije een lijst van 27 spelers bekendgemaakt (nvdr: vierde doelman Abdelatif Ramdane is opgenomen als reservespeler en zal niet op de officiële lijst van 26 spelers staan). Opvallend bij de geselecteerden is onder meer Lucas Zidane, zoon van de Franse voetballegende Zinedine. 

Ook één speler uit de Pro League is geselecteerd: Charleroi-middenvelder Yacine Titraoui. Opvallend is dan weer de afwezigheid van Union Saint-Gilloise-middenvelder Adem Zorgane. Heel wat spelers met een Belgisch verleden maken deel uit van de selectie: Rafik Belghali, ex-speler van Lommel en KV Mechelen, Ramy Bensebaïni die ruim tien jaar geleden een seizoen werd uitgeleend aan Lierse, Zineddine Belaïd die in het seizoen 2024-2025 nog bij STVV speelde, Mohammed Amoura die uitblonk bij Union Saint-Gilloise, Nadhir Benbouali die tussen 2022 en 2025 voor Charleroi uitkwam, en tot slot Anis Hadj Moussa, voormalig speler van Olympic Charleroi en Patro Eisden. Ook Nabil Bentaleb is erbij: hij genoot een deel van zijn opleiding bij Mouscron in 2009-2010.

Aernout Van Lindt

Iran maakt selectie bekend

Iran, de tegenstander die België op 21 juni in zijn tweede wedstrijd in het SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles) treft, heeft maandag zijn definitieve selectie voor het WK 2026 bekendgemaakt. De nieuwkomer is allerminst onbekend voor ons, volgers van de Belgische competitie, want het is niemand minder dan Dennis Eckert Ayensa, aanvaller van Standard Luik.

Hij werd in maart al opgeroepen om de sfeer in de groep op te snuiven en de laatste administratieve details te regelen. De in het Duitse Bonn geboren speler stond op de uitgebreide voorlopige lijst van dertig en maakt nu effectief deel uit van de 26-koppige selectie die naar Noord-Amerika afreist, in de gekende geopolitieke context.

De selectie van Iran, met Ayensa maar zonder Sayyadmanesh

Dennis Ayensa is niet het enige bekende gezicht op de lijst: ook Ali Gholizadeh (ex-Charleroi), Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) en Alireza Jahanbakhsh, van Dender, zijn erbij. Opvallend: Allahyar Sayyadmanesh, wiens vertrek bij Westerlo enkele dagen geleden werd aangekondigd, ontbreekt om "politieke redenen". De ster van de selectie is Mehdi Taremi, spits van Olympiakos.

Johan Walckiers

Neymar speelt niet in monsterzege, maar is toch de ster

Brazilië heeft met een overtuigende overwinning extra vertrouwen opgedaan richting het WK. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti haalde het met duidelijke 6-2-cijfers van Panama en liet daarbij vooral aanvallend een sterke indruk na.

Vinícius Júnior was de absolute uitblinker bij de Goddelijke Kanaries. De flankaanvaller van Real Madrid opende al na 58 seconden de score met een knappe knal van buiten de zestien en voegde later ook nog een assist toe aan zijn sterke prestatie. Daarnaast vonden ook Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago en Danilo de weg naar doel.

Toch kende Brazilië geen perfecte avond. Matheus Cunha werkte voor rust ongelukkig in eigen doel, terwijl Carlos Harvey Panama in de slotfase nog een extra eretreffer schonk. Na afloop ging de aandacht bij de Panamese spelers opvallend genoeg vooral naar Neymar. De Braziliaanse vedette, die na drie jaar terugkeerde in de selectie maar nog geblesseerd is en niet speelde, moest uitgebreid poseren voor foto’s met de tegenstander.

In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.

FIFA pakt opvallende truc aan op WK: tactische keepersblessures leveren niets meer op

Op het komende WK zullen ploegen niet langer voordeel kunnen halen uit een opvallende tactische truc die de voorbije seizoenen geregeld opdook: de zogenaamde ‘tactische keepersblessure’. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde namelijk een nieuwe spelregel aan die dergelijke situaties moet verhinderen.

De maatregel maakt deel uit van een bredere reeks wijzigingen die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van kracht zullen zijn.

De aanleiding is duidelijk. In verschillende competities ontstond de voorbije jaren een trend waarbij doelmannen op strategische momenten met een vermeende blessure gingen zitten. Terwijl de keeper verzorgd werd, maakten trainers gebruik van de spelonderbreking om hun volledige ploeg naar de zijlijn te roepen voor extra instructies of een snelle tactische bijsturing.

Keepersbehandeling steeds meer gebruikt als time-out

Dat zal op het WK niet langer mogelijk zijn. Volgens de nieuwe richtlijn mogen veldspelers zich bij een behandeling van de doelman niet meer richting bank of zijlijn begeven. Wanneer een keeper medische verzorging krijgt, moeten de spelers blijven staan op de plaats waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.

Lees ook... Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Zo wil de FIFA vermijden dat medische onderbrekingen gebruikt worden als verkapte time-outs. De discussie over dergelijke situaties laaide de voorbije seizoenen meermaals op. In Nederland was er recent nog een opvallend voorbeeld tijdens het duel tussen AZ en SC Heerenveen.

De nieuwe richtlijn rond keepersblessures staat niet op zichzelf. De FIFA en de internationale spelregelcommissie blijven sleutelen aan het reglement om wedstrijden vlotter en consistenter te laten verlopen.

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de VAR extra bevoegdheden krijgt. Videoscheidsrechters mogen voortaan ook tussenkomen bij bepaalde situaties rond een tweede gele kaart en bij beslissingen over hoekschoppen.

Met de nieuwste ingreep wil Collina nu ook komaf maken met een fenomeen dat volgens velen steeds vaker als tactisch hulpmiddel werd misbruikt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk

Meer nieuws

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

20:20
Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

19:30
Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

19:00
25
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
12
Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

19:15
Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

15:30
7
Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

14:50
7
"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

22:30
8
Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

22:00
KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

21:30
1
Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

13:00
1
De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

12:30
7
FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

11:30
16
🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

12:00
DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

20:00
OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

19:45
4
Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

13:20
Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

18:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

17:50
Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

18:20
Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

14:00
Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

17:50
Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

17:30
7
Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

17:00
6
Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

16:30
2
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

10:30
4
"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

16:00
Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

14:20
15
Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

07:30
9
Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

13:30
Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

12:50
Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

11:04
12
RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

10:55
Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

09:30
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA Andreas2962 Andreas2962 over Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club Vital Verheyen Vital Verheyen over "Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing" PhP PhP over Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst Caesar Cyriel Caesar Cyriel over KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035! pief pief over Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent Albert Dupont Albert Dupont over Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés JaKu JaKu over Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende cartman_96 cartman_96 over FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap cartman_96 cartman_96 over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved