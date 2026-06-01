LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend
In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.
Selectie van Algerije is bekend
Voor dit WK 2026 heeft Algerije een lijst van 27 spelers bekendgemaakt (nvdr: vierde doelman Abdelatif Ramdane is opgenomen als reservespeler en zal niet op de officiële lijst van 26 spelers staan). Opvallend bij de geselecteerden is onder meer Lucas Zidane, zoon van de Franse voetballegende Zinedine.
Ook één speler uit de Pro League is geselecteerd: Charleroi-middenvelder Yacine Titraoui. Opvallend is dan weer de afwezigheid van Union Saint-Gilloise-middenvelder Adem Zorgane. Heel wat spelers met een Belgisch verleden maken deel uit van de selectie: Rafik Belghali, ex-speler van Lommel en KV Mechelen, Ramy Bensebaïni die ruim tien jaar geleden een seizoen werd uitgeleend aan Lierse, Zineddine Belaïd die in het seizoen 2024-2025 nog bij STVV speelde, Mohammed Amoura die uitblonk bij Union Saint-Gilloise, Nadhir Benbouali die tussen 2022 en 2025 voor Charleroi uitkwam, en tot slot Anis Hadj Moussa, voormalig speler van Olympic Charleroi en Patro Eisden. Ook Nabil Bentaleb is erbij: hij genoot een deel van zijn opleiding bij Mouscron in 2009-2010.
Iran maakt selectie bekend
Iran, de tegenstander die België op 21 juni in zijn tweede wedstrijd in het SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles) treft, heeft maandag zijn definitieve selectie voor het WK 2026 bekendgemaakt. De nieuwkomer is allerminst onbekend voor ons, volgers van de Belgische competitie, want het is niemand minder dan Dennis Eckert Ayensa, aanvaller van Standard Luik.
Hij werd in maart al opgeroepen om de sfeer in de groep op te snuiven en de laatste administratieve details te regelen. De in het Duitse Bonn geboren speler stond op de uitgebreide voorlopige lijst van dertig en maakt nu effectief deel uit van de 26-koppige selectie die naar Noord-Amerika afreist, in de gekende geopolitieke context.
De selectie van Iran, met Ayensa maar zonder Sayyadmanesh
Dennis Ayensa is niet het enige bekende gezicht op de lijst: ook Ali Gholizadeh (ex-Charleroi), Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) en Alireza Jahanbakhsh, van Dender, zijn erbij. Opvallend: Allahyar Sayyadmanesh, wiens vertrek bij Westerlo enkele dagen geleden werd aangekondigd, ontbreekt om "politieke redenen". De ster van de selectie is Mehdi Taremi, spits van Olympiakos.
🚨OFFICIAL: Iran’s squad for the 2026 World Cup! pic.twitter.com/44sliwyA6G— Persian Culer 🇮🇷 (@Persian_Culer) June 1, 2026
Neymar speelt niet in monsterzege, maar is toch de ster
Brazilië heeft met een overtuigende overwinning extra vertrouwen opgedaan richting het WK. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti haalde het met duidelijke 6-2-cijfers van Panama en liet daarbij vooral aanvallend een sterke indruk na.
Vinícius Júnior was de absolute uitblinker bij de Goddelijke Kanaries. De flankaanvaller van Real Madrid opende al na 58 seconden de score met een knappe knal van buiten de zestien en voegde later ook nog een assist toe aan zijn sterke prestatie. Daarnaast vonden ook Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago en Danilo de weg naar doel.
Toch kende Brazilië geen perfecte avond. Matheus Cunha werkte voor rust ongelukkig in eigen doel, terwijl Carlos Harvey Panama in de slotfase nog een extra eretreffer schonk. Na afloop ging de aandacht bij de Panamese spelers opvallend genoeg vooral naar Neymar. De Braziliaanse vedette, die na drie jaar terugkeerde in de selectie maar nog geblesseerd is en niet speelde, moest uitgebreid poseren voor foto’s met de tegenstander.
FIFA pakt opvallende truc aan op WK: tactische keepersblessures leveren niets meer op
Op het komende WK zullen ploegen niet langer voordeel kunnen halen uit een opvallende tactische truc die de voorbije seizoenen geregeld opdook: de zogenaamde ‘tactische keepersblessure’. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde namelijk een nieuwe spelregel aan die dergelijke situaties moet verhinderen.
De maatregel maakt deel uit van een bredere reeks wijzigingen die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van kracht zullen zijn.
De aanleiding is duidelijk. In verschillende competities ontstond de voorbije jaren een trend waarbij doelmannen op strategische momenten met een vermeende blessure gingen zitten. Terwijl de keeper verzorgd werd, maakten trainers gebruik van de spelonderbreking om hun volledige ploeg naar de zijlijn te roepen voor extra instructies of een snelle tactische bijsturing.
Keepersbehandeling steeds meer gebruikt als time-out
Dat zal op het WK niet langer mogelijk zijn. Volgens de nieuwe richtlijn mogen veldspelers zich bij een behandeling van de doelman niet meer richting bank of zijlijn begeven. Wanneer een keeper medische verzorging krijgt, moeten de spelers blijven staan op de plaats waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.
Zo wil de FIFA vermijden dat medische onderbrekingen gebruikt worden als verkapte time-outs. De discussie over dergelijke situaties laaide de voorbije seizoenen meermaals op. In Nederland was er recent nog een opvallend voorbeeld tijdens het duel tussen AZ en SC Heerenveen.
De nieuwe richtlijn rond keepersblessures staat niet op zichzelf. De FIFA en de internationale spelregelcommissie blijven sleutelen aan het reglement om wedstrijden vlotter en consistenter te laten verlopen.
Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de VAR extra bevoegdheden krijgt. Videoscheidsrechters mogen voortaan ook tussenkomen bij bepaalde situaties rond een tweede gele kaart en bij beslissingen over hoekschoppen.
Met de nieuwste ingreep wil Collina nu ook komaf maken met een fenomeen dat volgens velen steeds vaker als tactisch hulpmiddel werd misbruikt.
