Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Genk leek na de zege in Westerlo weer op schema te zitten om de Europe Play-offs naar zijn hand te zetten. Het was wel zaak om te bevestigen tegen Charleroi en niet zoals in de vorige thuismatch punten te laten liggen. Dat laatste gebeurde toch, maar Genk redde wel een verdiend punt in het slot.

Genk stelde het zonder een zieke Karetsas, waardoor Hayen een basisplaats schonk aan Adedeji-Sternberg. In de spits kreeg Bibout de voorkeur op Mirisola. De eerste kans was echter voor Charleroi, dat met een ongewijzigd elftal van start ging. Na een vrijschop van Pflücke vond Ousou Colassin. De aanvaller deed niet meer dan de bal tegen de vuist van Brughmans tikken.

Enkele minuten later was het wel raak, nadat Amine Boukamir een aanval mee opzette. Na de aflegger van Colassin schoot Camara de 0-1 tussen de benen van Brughmans. Genk reageerde fel en stapelde de kansen op. Heymans kopte op aangeven van Heynen op Koné. Nadat El Ouahdi over het been van Camara ging, wees Laforge naar de stip. Heymans trapte de elfmeter op de buitenkant van de paal.

Charleroi-doelman Koné lang de boeman van Genk

Ook andere Genk-spelers kregen de 1-1 maar niet gemaakt. Bibout vergat een slechte terugspeelbal van Pflücke af te straffen. Koné pakte uit met geweldige parades op pogingen Medina en Adedeji-Sternberg. Ook bij een afgeweken schot van El Ouahdi had de Ivoriaan nog de juiste reflex in huis. Charleroi met een voorsprong de rust in en daar mocht het zijn doelman dankbaar voor zijn.

El Ouahdi is een garantie op offensieve dreiging en toonde dat ook vlak na de pauze. Koné verhinderde datgene wat Brughmans eerder overkwam, namelijk dat de bal tussen zijn benen geschoten kon worden. De 17-jarige Genk-doelman toonde nochtans ook in deze match zijn talent: hij pareerde een poging van Nzita en stond pal bij een kans voor Ousou.







Dan weer naar de overkant, want Genk stopte niet met aanvallen. Heymans kopte de voorzet van El Ouahdi tegen de paal en raakte zo al voor de tweede keer tegen zijn ex-ploeg het doelhout. Na deze kopkans nam de Genkse inspiratie wel sterk af en zag het er steeds meer naar uit dat Charleroi het met zijn organisatie tot een goed einde ging brengen.

In de slotfase kreeg Genk toch nog loon naar werken, met ook een tikkeltje geluk. Nzita deed de voorzet van El Ouahdi met het hoofd in eigen doel belanden (1-1). Dat is dan toch voldoende voor Genk om aan de leiding te blijven in de Europe Play-offs, weliswaar met evenveel punten als Westerlo. Dat neemt niet weg dat de ploeg van Nicky Hayen op meer dan een 2 op 6 had gerekend in zijn laatste twee thuismatchen.