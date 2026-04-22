Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk
KRC Genk liet thuis tegen Charleroi punten liggen, maar Nicky Hayen zag toch genoeg positieve signalen. De trainer was vooral te spreken over het voetbal dat zijn ploeg voor de rust op de mat legde.

Na de overwinning op het veld van KVC Westerlo moest KRC Genk deze week genoegen nemen met een gelijkspel in eigen huis tegen Charleroi. De Limburgers hadden zeker genoeg kansen om de drie punten thuis te houden.

Ze kregen een lesje in efficiëntie van de tegenstander terwijl er ook al een strafschop gemist werd. Toch is trainer Nicky Hayen tevreden over wat zijn ploeg liet zien. "Zeker voor rust hebben we het voetbal gebracht dat we willen brengen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Nicky Hayen ziet genoeg lichtpunten ondanks nieuw puntenverlies

"Met veel snelheid, verticaliteit en druk dwongen we tal van kansen af. We dwongen Charleroi vaak in de fout met onze counterpressing", stelt hij verder vast. "Ook een ongelukkige tegengoal kon ons niet afremmen, bij de rust hadden we al met twee goals verschil moeten leiden."

De trainer nam ook de tijd om twee van zijn spelers extra in de kijker te zetten. "El Ouahdi werd beloond voor alweer een sterke prestatie, ook de invalbeurt van Yokoyama mocht opnieuw gezien worden."

"Het is een speler die met zijn creativiteit vaak voor gevaar zorgt. Allemaal dingen waar we zaterdag op moeten voortborduren", besluit Hayen. Dan neemt Genk het thuis op tegen Standard.

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Standard 1-2 Antwerp
KRC Genk 1-1 Charleroi
OH Leuven 0-2 Westerlo

