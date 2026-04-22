Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

KRC Genk liet thuis tegen Charleroi punten liggen, maar Nicky Hayen zag toch genoeg positieve signalen. De trainer was vooral te spreken over het voetbal dat zijn ploeg voor de rust op de mat legde.

Na de overwinning op het veld van KVC Westerlo moest KRC Genk deze week genoegen nemen met een gelijkspel in eigen huis tegen Charleroi. De Limburgers hadden zeker genoeg kansen om de drie punten thuis te houden.

Ze kregen een lesje in efficiëntie van de tegenstander terwijl er ook al een strafschop gemist werd. Toch is trainer Nicky Hayen tevreden over wat zijn ploeg liet zien. "Zeker voor rust hebben we het voetbal gebracht dat we willen brengen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Nicky Hayen ziet genoeg lichtpunten ondanks nieuw puntenverlies

"Met veel snelheid, verticaliteit en druk dwongen we tal van kansen af. We dwongen Charleroi vaak in de fout met onze counterpressing", stelt hij verder vast. "Ook een ongelukkige tegengoal kon ons niet afremmen, bij de rust hadden we al met twee goals verschil moeten leiden."

De trainer nam ook de tijd om twee van zijn spelers extra in de kijker te zetten. "El Ouahdi werd beloond voor alweer een sterke prestatie, ook de invalbeurt van Yokoyama mocht opnieuw gezien worden."

"Het is een speler die met zijn creativiteit vaak voor gevaar zorgt. Allemaal dingen waar we zaterdag op moeten voortborduren", besluit Hayen. Dan neemt Genk het thuis op tegen Standard.