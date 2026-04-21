Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp heeft de volle buit gepakt op het veld van Standard. Met twee snelle counters kwam Antwerp in de tweede helft 0-2 voor, Standard kreeg nog een lichte penalty maar kon een nederlaag niet meer vermijden.

Standard en Antwerp hadden afgelopen weekend allebei gewonnen en wilden dat goede gevoel doortrekken. De Rouches konden bij puntenverlies van Racing Genk profiteren en zelfs naar de koppositie springen in de Europe Play-offs.

Goed voetbal was er echter niet te zien in de eerste helft, al waren de beste kansen wel voor Standard. Nielsen dwong Antwerp-doelman Nozawa na acht minuten tot een uitstekende redding.

De beste kansen bleven daarna voor Standard, maar het niveau zakte wel gaandeweg. Antwerp maakte bijzonder weinig klaar, het trapte in de eerste 45 minuten geen enkele keer binnen de palen.

Meteen na de rust was het wel meteen prijs voor The Great Old. Na een snelle counter gaf Valencia de bal goed mee met Scott, hij gaf Epolo geen kans. Vijf minuten na het uur verdubbelde Scott opnieuw na een counter de voorsprong van Antwerp.

Standard had niet echt een reactie in huis, maar kreeg een kwartier voor tijd een lichte penalty na hands van Scott in de zestien. Nielsen miste niet van op de stip en gaf Standard opnieuw wat hoop voor het slotkwartier.





Nozawa moest nog een poging van Saïd in corner werken, maar echt heel veel gevaar kon Standard niet meer bij elkaar voetballen. Scoren lukte niet meer voor de Rouches, dat zo dure punten laat liggen.

Standard is nu derde in de Europe Play-offs met 26 punten, op drie punten van leiders Racing Genk en Westerlo. Antwerp komt tot op twee punten van Standard en is nog niet helemaal uitgeteld.