Datum: 21/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 4
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak
Antwerp heeft de volle buit gepakt op het veld van Standard. Met twee snelle counters kwam Antwerp in de tweede helft 0-2 voor, Standard kreeg nog een lichte penalty maar kon een nederlaag niet meer vermijden.

Standard en Antwerp hadden afgelopen weekend allebei gewonnen en wilden dat goede gevoel doortrekken. De Rouches konden bij puntenverlies van Racing Genk profiteren en zelfs naar de koppositie springen in de Europe Play-offs. 

Goed voetbal was er echter niet te zien in de eerste helft, al waren de beste kansen wel voor Standard. Nielsen dwong Antwerp-doelman Nozawa na acht minuten tot een uitstekende redding. 

De beste kansen bleven daarna voor Standard, maar het niveau zakte wel gaandeweg. Antwerp maakte bijzonder weinig klaar, het trapte in de eerste 45 minuten geen enkele keer binnen de palen. 

Meteen na de rust was het wel meteen prijs voor The Great Old. Na een snelle counter gaf Valencia de bal goed mee met Scott, hij gaf Epolo geen kans. Vijf minuten na het uur verdubbelde Scott opnieuw na een counter de voorsprong van Antwerp. 

Standard had niet echt een reactie in huis, maar kreeg een kwartier voor tijd een lichte penalty na hands van Scott in de zestien. Nielsen miste niet van op de stip en gaf Standard opnieuw wat hoop voor het slotkwartier. 

Nozawa moest nog een poging van Saïd in corner werken, maar echt heel veel gevaar kon Standard niet meer bij elkaar voetballen. Scoren lukte niet meer voor de Rouches, dat zo dure punten laat liggen. 

Standard is nu derde in de Europe Play-offs met 26 punten, op drie punten van leiders Racing Genk en Westerlo. Antwerp komt tot op twee punten van Standard en is nog niet helemaal uitgeteld. 

Opstellingen

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/43 (23.3%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 67' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Meer statistieken
Lawrence Henry   87' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 90' 6.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Abid Adnane 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
NKada Timothée 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Nguene Bernard 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bates David 0'  
Mohr Tobias 23' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 0'  
Said Rafiki 28' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
René Mitongo 22' 6.2 -
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Spoden Charli 0'  
Sy Noah 0'  
Assengue Steeven 3' 6.0  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/31 (9.7%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Valencia Anthony A A 68' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 68' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Adekami Farouck   85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Scott Christopher ⚽ ⚽ 90' 9.0 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Van Helden Rein 5' 6.6  
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 22' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 0'  
Hamdaoui Youssef 22' 6.7 -
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 0'  
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo
